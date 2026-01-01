用 .photo 域名向全世界展示您的最佳作品
¥252.99/年¥180.99第一年第一年
节省28%
关于 .photo 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.photo域名
什么是。photo域名？
.photo 是摄影相关网站的通用顶级域，它没有特殊的注册限制，因此个人、工作室和企业都可以将其用于产品组合、画廊或视觉品牌。
.photo域名是给谁用的？
.photo域非常适合摄影师、工作室、视觉艺术家和想要一个清晰、易记的网址来展示图像和服务的组合网站，它既适合个人工作，也适合成长中的创意企业。
为什么选择。photo域名？
.photo域名可以帮助访问者一目了然地了解您的网站，并为您的品牌提供清晰、难忘的标识，它支持值得信赖的网站、电子邮件和营销使用，同时随着业务增长保持灵活性。
.photo 的域名信息
顶级域名（TLD）
.photo
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
3 年
域名隐私保护
免费
RegistrarLock
IDN域名
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
无需任何技术知识
全天候24小时专家支持
免费域名隐私保护
免费即将上线页面或个人简介网站链接
有竞争力的价格
提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.photo 域名常见问题解答
.photo域名是什么意思？
.photo域名向一个网站发出关于摄影或照片的信号，它通常被摄影师、工作室、产品组合和注重形象的品牌所使用，它的创建是为了让这些网站易于识别。
.photo 域名是否受信任？
是的。.photo是有效的顶级域，有官方注册，所以它像其他标准域扩展一样，在浏览器、电子邮件和搜索引擎中工作。
.photo 是个好域名吗？
是的，如果你的网站是关于摄影，视觉工作，或照片分享。搜索引擎对待它与其他TLD一样为SEO,所以内容和相关性比扩展更重要。
我应该选择。photo域名还是。com域名？
如果你想要一个清晰的利基名称来匹配你的内容，并且。com版本不可用，请选择。photo。如果你的受众期望最熟悉的扩展名，或者你想要一个更广泛的通用域，请选择。com。
谁可以注册。photo域名？
任何人都可以注册。photo域名。没有特殊的行业，地点，或会员要求来获得资格。
.photo 域名是否有限制？
可以。名称必须遵循标准域规则，保留或高级名称可能不可用。某些注册可能还需要符合注册策略。
.photo域名多少钱？
在 Hostinger,.photo 域名第一年的费用为 ¥180.99。之后，续订费用为 ¥252.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。