首先使用 .news 域名发布新闻
¥277.99/年¥80.99第一年第一年
节省71%
关于 .news 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.news域名
什么是 .news 域名？
.news 域名是专为新闻、媒体和新闻类网站创建的通用顶级域名。它没有特定的资格限制，广泛用于发布时效性强、以信息为中心的内容。
.news 域名是为谁设计的？
.news 域名适合出版商、媒体机构、博主和组织分享及时更新的信息。它有助于突出新闻内容、树立权威性，并让受众了解各种主题（无论是一般性主题还是细分领域）的最新动态。
为什么选择 .news 域名？
.news 域名能让您的内容主题一目了然，帮助访客快速找到所需信息和更新。随着内容的不断丰富，它还能确保您的网站、电子邮件和营销材料保持品牌形象的一致性。
.news 的域名信息
顶级域名（TLD）
.news
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
1年
域名隐私保护
免费
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
无需任何技术知识
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免费即将上线页面或个人简介网站链接
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提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.news 域名常见问题解答
.news域名是什么意思？
.news domain 是一个与新闻相关的网站、博客和出版物的网址扩展，通常表示该网站共享当前事件、更新或报道。
.news 域是否受信任？
是的。.news是有效的顶级域，所以它在浏览器、电子邮件和搜索引擎中工作正常。它通过官方注册表进行管理，这有助于保持它的标准和认可。
.news是个好域名吗？
是的，如果你的网站专注于新闻，更新，或及时的信息。搜索引擎对待。news和其他SEO扩展一样，所以相关性和内容质量比结尾更重要。
我应该选择。news域名还是。com域名？
如果您想要一个新闻网站的明确匹配，并且您想要的 .com 不可用，请选择 .news。如果您想要广大受众或通用品牌最熟悉的选项，请选择 .com。
谁可以注册。news域名？
任何人都可以注册。news域名。这是一个开放的扩展，因此没有基于位置或行业的资格检查。
.news域名有限制吗？
是的，标准域规则仍然适用。名称必须可用，使用允许的字符，并且不能包括注册表设置的保留名称。
.news域名多少钱？
在 Hostinger,.news 域名第一年的费用为 ¥80.99。之后，续订费用为 ¥277.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。