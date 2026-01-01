使用 .company 域名建立您的企业
¥175.99/年¥21.99第一年第一年
节省88%
关于 .company 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.company域名
什么是 .company 域名？
.company 是一个通用顶级域名，适用于任何规模或行业的企业。它广泛用于企业网站、作品集和专业在线身份，且没有地域限制。
.company域名是为谁设计的？
.company 域名非常适合希望拥有清晰、专业形象的公司、机构和 B2B 服务提供商。它尤其适合控股公司、子公司和拥有统一在线形象的全球团队。
为什么选择 .company 域名？
.company 域名能够清晰地表明您的组织性质，并有助于树立一致且专业的形象。它能帮助访客快速识别您的组织，并且在网站、电子邮件地址和长期品牌推广中都能发挥良好作用。
.company 的域名信息
顶级域名（TLD）
.company
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
1年
域名隐私保护
免费
RegistrarLock
IDN域名
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
无需任何技术知识
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免费域名隐私保护
免费即将上线页面或个人简介网站链接
有竞争力的价格
提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.company 域名常见问题解答
.company域名是什么意思？
.company域是用于标识企业或组织的通用顶级域，人们通常将其读作公司网站，但它可以适合任何商业品牌或项目。
.company 域是否受信任？
是的。.company是有效的顶级域名，有官方注册机构，所以它在浏览器、电子邮件和搜索引擎中都能正常工作。信任更多地取决于网站内容和安全性，而不是扩展名。
.company 是个好域名吗？
是，如果你想要一个能清楚表明一个企业或品牌的名称。搜索引擎对SEO同等对待。company和。com,所以相关性和内容比域名更重要。
我应该选择 .company 域还是 .com 域？
如果你想要适合商业网站的可品牌名称，并且。com版本不可用，请选择。company。如果你想要最熟悉的扩展，请选择。com。
谁可以注册。company域名？
任何人都可以注册。company域名。在大多数情况下，它对个人、企业和组织开放。
.company 域是否有限制？
是的，适用标准域名命名规则。名称必须介于 1 到 63 个字符之间，某些保留或商标名称可能不可用。
.company域名需要多少钱？
在 Hostinger,.company 域名第一年的费用为 ¥21.99。之后，续订费用为 ¥175.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。