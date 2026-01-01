注册您的 .biz 域名
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关于 .biz 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.biz域名
什么是 .biz 域名？
.biz 域名是专为商业用途创建的通用顶级域名。它被众多公司、企业家和电子商务网站广泛使用，因为他们需要一个清晰、以商业为中心的名称。
.biz 域名是为谁设计的？
.biz 域名适合小型企业主、初创公司、咨询公司以及专注于商业活动的电子商务项目。它有助于展现专业服务和公司网站以商业为先的形象。
为什么选择 .biz 域名？
.biz 域名清晰地表明这是一个以商业为中心的网站，帮助访客快速了解您提供的产品或服务。随着公司的发展，它有助于在您的网站、电子邮件和营销活动中保持专业、一致的品牌形象。
.biz 的域名信息
顶级域名（TLD）
.biz
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
3 年
域名隐私保护
免费
RegistrarLock
IDN域名
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
无需任何技术知识
全天候24小时专家支持
免费域名隐私保护
免费即将上线页面或个人简介网站链接
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提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.biz 域名常见问题解答
.biz域名是什么意思？
.biz域名是一个以商业为中心的网址，通常被公司、商店和服务提供商使用，域名扩展向访问者发出商业网站的信号。
.biz 域名是否受信任？
是的。.biz是有效的顶级域，有官方注册，所以它像其他标准域一样在浏览器、电子邮件和搜索引擎中工作。信任更多地取决于网站本身而不是扩展。
.biz 是个好域名吗？
是的，如果你想有一个明确的企业标识和你需要的名称是可用的。搜索引擎对待。biz与其他扩展名一样，所以内容和相关性对SEO更重要。
我应该选择。biz域名还是。com域名？
如果你想要一个面向业务的名称并且使用了 .com 版本，请选择 .biz。如果你想要最熟悉的扩展，以便获得广泛的受众或覆盖全球，请选择 .com。
谁可以注册。biz域名？
任何人都可以注册一个。biz域名。它是一个开放的TLD,所以没有本地居住或仅行业的资格规则。
.biz 域名是否有限制？
是的，名称必须遵循标准域规则，例如使用允许的字符和长度限制。如果某些名称已经注册，则它们也可能被保留或不可用。
.biz域名需要多少钱？
在 Hostinger,.biz 域名第一年的费用为 ¥58.99。之后，续订费用为 ¥175.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。