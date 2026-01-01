让你的创意通过 .art 域名得以展现
¥189.99/年¥14.99第一年第一年
节省92%
关于 .art 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.art域名
什么是 .art 域名？
.art 是一个面向艺术家、画廊、博物馆和创意品牌的通用顶级域名。它对全球任何人开放，通常用于作品集、展览和其他与艺术相关的项目。
.art域名是为谁设计的？
.art 域名适合艺术家、画廊、博物馆和创意工作室，他们可以在这里拥有一个清晰易记的在线作品展示空间。它适用于作品集、展览、数字艺术项目和文化机构。
为什么选择 .art 域名？
.art 域名清晰地表明您专注于创意和视觉作品，帮助访客快速了解您的网站。随着您的作品集或业务发展，它有助于在您的网站、电子邮件和营销活动中保持品牌形象的一致性。
.art 的域名信息
顶级域名（TLD）
.art
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
3 年
域名隐私保护
免费
RegistrarLock
IDN域名
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
无需任何技术知识
全天候24小时专家支持
免费域名隐私保护
免费即将上线页面或个人简介网站链接
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提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.art 域名常见问题解答
.art域名是什么意思？
.art域表示一个网站是关于艺术、艺术家、画廊、展览或创意作品的，它是为艺术社区创建的，今天它通常用于作品集、博物馆和项目。
.art 域名是否受信任？
是的。.art是有效的顶级域，有官方注册，所以它在浏览器、电子邮件和搜索引擎中工作正常。信任更多地取决于网站本身而不是扩展。
.art是个好域名吗？
是的，如果您的网站专注于艺术或创意受众。搜索引擎对待。art和。com一样对待SEO,所以内容，链接，和相关性比扩展更重要。
我应该选择。art域名还是。com域名？
如果你想明确适合某个艺术品牌，或者你想要的。com名称被取走，请选择。art。如果你想为广大受众或一般企业找到最熟悉的扩展名，请选择。com。
谁可以注册。art域名？
任何人都可以注册一个。art域名。它对个人、工作室、画廊、非营利组织和企业开放，没有特别的资格要求。
.art域名有限制吗？
是的，像所有域一样，.art 名称必须遵循标准的 DNS 规则。它不能包含空格，并且如果已经注册，某些名称可能会被保留或不可用。
.art域名多少钱？
在 Hostinger,.art 域名第一年的费用为 ¥14.99。之后，续订费用为 ¥189.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。