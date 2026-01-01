用一个 .agency 域名来吸引客户
¥262.99/年¥29.99第一年第一年
节省89%
关于 .agency 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.agency域名
什么是 .agency 域名？
.agency 域名是一个开放的通用顶级域名，专为代理机构、服务公司和专业团队而设计。它被广泛应用于市场营销、创意、招聘和咨询公司。
.agency 域名是为谁设计的？
.agency 域名非常适合希望在网上树立清晰、专业形象的营销机构、创意工作室、招聘公司和咨询团队。它既适合专注于特定领域的专业机构，也适合提供多种服务的机构。
为什么选择 .agency 域名？
.agency 域名能够清晰地传达您的专业服务，并提升品牌辨识度。它支持在您的网站、电子邮件和营销活动中使用一致的名称，有助于在业务规模扩大时保持名称的清晰度。
.agency 的域名信息
顶级域名（TLD）
.agency
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
1年
域名隐私保护
免费
RegistrarLock
IDN域名
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
无需任何技术知识
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免费即将上线页面或个人简介网站链接
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提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.agency 域名常见问题解答
.agency域名是什么意思？
.agency域表示作为代理的业务或服务，通常由营销、人员配备、创意、房地产和公共部门机构使用。
.agency 域是否受信任？
是的。.agency是有效的顶级域，有官方注册，所以它在浏览器、电子邮件和搜索引擎中工作正常。信任更多地取决于您的网站内容和安全性，而不是扩展名。
.agency 是个好域名吗？
是的，如果你的品牌是一个代理或服务代理客户。搜索引擎对待。 agency与其他TLD一样对待SEO,所以相关性和内容比扩展更重要。
我应该选择。agency域还是。com域？
如果您想要一个能立即显示您业务类型的名称，或者如果您的。com名称被使用，请选择。agency。如果您想要为普通受众提供最广泛的熟悉选项，请选择。com。
谁可以注册。agency域名？
任何人都可以注册一个。agency域名。它是一个开放的TLD,因此没有特殊的成员资格或位置要求。
.agency域名是否有限制？
可以。像所有域一样，名称必须遵循标准域规则，有些名称可能会被注册机构保留。您不能使用无效的字符或已经使用的名称。
.agency域名多少钱？
在 Hostinger,.agency 域名第一年的费用为 ¥29.99。之后，续费为 ¥262.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。