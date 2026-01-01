Cognee 是一个开源的 AI 内存引擎，它用真正的语义层代替了脆性的 RAG 管道，它接收文档、对话、图像、音频和数据库记录，使用您选择的 LLM 提取实体和关系，并将它们存储为与向量嵌入一起的连接知识图，因此代理可以从链接的事实而不是孤立的文本块中回答问题。

单个 API 调用处理摄取，搜索返回应用程序和代理框架可以直接消耗的图形感知结果。在你自己的 VPS 上运行 Cognee 会将专有文档、嵌入和生成的图形保留在你控制的基础结构上，PostgreSQL 保存关系元数据，而持久卷保存向量和图形存储。