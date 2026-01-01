一键安装部署 Cognee。
自托管的 AI 内存引擎，可将你的数据转换为座席可查询的知识图表。
为 Cognee 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Cognee 的主要功能
知识图记忆
Cognee 从数据中提取实体和关系并将其存储为可查询的图形，而不是平面文本块。
摄取任何来源
通过一个 API 加载文档、对话、图像、音频和数据库记录，让 Cognee 将它们规范化到内存中。
图形感知搜索
使用自然语言进行查询，并基于关联事实获得答案，这可显著减少座席回复中的幻觉。
自带 LLM
通过更改单个模型设置，在 OpenAI、Anthropic、Gemini、Mistral、Grok 或本地 Ollama 端点处点 Cognee。
REST API for Agent
内存在经过身份验证的REST API上公开，因此您的应用程序和代理框架可以通过HTTPS读写它。
默认为私有
您的文件、嵌入和图形保留在VPS上的Docker卷中，而不是第三方内存服务。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cognee
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。