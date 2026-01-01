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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Cognee 构建什么

Cognee 是一个开源的 AI 内存引擎，它用真正的语义层代替了脆性的 RAG 管道，它接收文档、对话、图像、音频和数据库记录，使用您选择的 LLM 提取实体和关系，并将它们存储为与向量嵌入一起的连接知识图，因此代理可以从链接的事实而不是孤立的文本块中回答问题。

单个 API 调用处理摄取，搜索返回应用程序和代理框架可以直接消耗的图形感知结果。在你自己的 VPS 上运行 Cognee 会将专有文档、嵌入和生成的图形保留在你控制的基础结构上，PostgreSQL 保存关系元数据，而持久卷保存向量和图形存储。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

Cognee 的主要功能

知识图记忆

Cognee 从数据中提取实体和关系并将其存储为可查询的图形，而不是平面文本块。

摄取任何来源

通过一个 API 加载文档、对话、图像、音频和数据库记录，让 Cognee 将它们规范化到内存中。

图形感知搜索

使用自然语言进行查询，并基于关联事实获得答案，这可显著减少座席回复中的幻觉。

自带 LLM

通过更改单个模型设置，在 OpenAI、Anthropic、Gemini、Mistral、Grok 或本地 Ollama 端点处点 Cognee。

REST API for Agent

内存在经过身份验证的REST API上公开，因此您的应用程序和代理框架可以通过HTTPS读写它。

默认为私有

您的文件、嵌入和图形保留在VPS上的Docker卷中，而不是第三方内存服务。

为什么要在 Hostinger 上运行 Cognee

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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Sylvain
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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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