قوالب تطبيقات مالية

لا تحتاج إلى خبرة في البرمجة لإنشاء تطبيق ويب. تتيح لك أدوات AI دون برمجة مثل Hostinger AI Builder وصف فكرتك بكلماتك الخاصة وإنشاء تطبيق ويب يعمل فورًا.

يمكن أن تكون قوالب AI Builder الجاهزة مصدر إلهام ونقطة بداية لتطبيقك في الوقت نفسه. ما عليك سوى تخصيصها من خلال توجيه الـ AI لإنشاء تطبيق يعمل بكامل وظائفه، دون كتابة سطر واحد من الكود.

تعرّف على المزيد في دليلنا حول كيفية إنشاء تطبيق ويب.