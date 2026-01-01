CRM app templates

قوالب تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM)هي تخطيطات جاهزة لتطبيقات الويب، صُممت لإنشاء أدوات تساعد على إدارة علاقات العملاء، وتتبّع العملاء المحتملين، وتنظيم أنشطة المبيعات، من أدوات إدارة جهات الاتصال ومتتبعات الصفقات إلى بوابات العملاء ولوحات معلومات المبيعات. وهي توفّر بنية أولية يمكن تخصيصها بالكامل بما يناسب احتياجات نشاطك التجاري، حتى تتمكن من إنشاء حل CRM خاص بك من دون برمجة أو إعداد تقني.