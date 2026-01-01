جميع القوالب الجاهزةالمواقع الإلكترونيةالتطبيقاتالنشرات الإخبارية

CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
إنتاجية
مالي
أدوات AI والإبداعية
أدوات التوليد
الحاسبات والمحوّلات
More
All templates
CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

الأسئلة الشائعة حول قوالب Hostinger

قوالب تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM)هي تخطيطات جاهزة لتطبيقات الويب، صُممت لإنشاء أدوات تساعد على إدارة علاقات العملاء، وتتبّع العملاء المحتملين، وتنظيم أنشطة المبيعات، من أدوات إدارة جهات الاتصال ومتتبعات الصفقات إلى بوابات العملاء ولوحات معلومات المبيعات. وهي توفّر بنية أولية يمكن تخصيصها بالكامل بما يناسب احتياجات نشاطك التجاري، حتى تتمكن من إنشاء حل CRM خاص بك من دون برمجة أو إعداد تقني.

يمكن استخدام قوالب CRM لإنشاء أدوات إدارة جهات الاتصال، ومتتبعات العملاء المحتملين، ومسارات المبيعات، وبوابات العملاء، ولوحات معلومات الصفقات، وأدوات تذكير المتابعة، وغير ذلك. وهي مناسبة لإدارة علاقاتك مع عملائك، وكذلك لإنشاء حلول CRM وتقديمها لعملائك.

لا تحتاج إلى مهارات في البرمجة. باستخدام Hostinger AI Builder، يمكنك تخصيص القوالب ببساطة من خلال وصف التغييرات التي تريدها. وسينشئ الـ AI تطبيق الويب ويحدّثه بناءً على أوامرك.

يمكنك إنشاء تطبيق ويب عملي خلال دقائق، ثم تحسينه خلال ساعات بحسب مقدار التخصيص الذي تريده. يوفّر القالب البنية الأولية، بينما يساعد الـ AI في إنشاء الميزات وتعديل الواجهة.

نعم. تحظى أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) بطلب مرتفع بين الشركات الصغيرة والمستقلين الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة لإدارة عملائهم. أنشئ نظام CRM الخاص بك وتوقف عن الدفع مقابل المنصات المكلفة، أو انتقل إلى خطوة أبعد وقدّم نظام CRM المخصص الخاص بك كخدمة مدفوعة لعملائك، وأضف مصدر دخل جديدًا إلى نشاطك التجاري.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

أنشئ باستخدام AI Builder
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

هل أعجبك ما رأيت؟

هناك الكثير لاكتشافه. تصفح مكتبتنا الكاملة من قوالب Hostinger.
استكشف جميع القوالب
هل أعجبك ما رأيت؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.