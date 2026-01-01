AI and creative app templates

قوالب تطبيقات AI والتطبيقات الإبداعية هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تساعد في المهام الإبداعية، بدءًا من الكتابة وإنشاء الصور ووصولًا إلى التصميم وإنشاء المحتوى. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء مساعدي AI وأدوات إبداعية ومولدات خاصة بك.