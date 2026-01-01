AI and creative app templates

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Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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الأسئلة الشائعة حول قوالب Hostinger

قوالب تطبيقات AI والتطبيقات الإبداعية هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تساعد في المهام الإبداعية، بدءًا من الكتابة وإنشاء الصور ووصولًا إلى التصميم وإنشاء المحتوى. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء مساعدي AI وأدوات إبداعية ومولدات خاصة بك.

يمكن استخدام قوالب تطبيقات الـ AI والإبداع لإنشاء مساعدين للكتابة بالـ AI، ومنشئات صور، وأدوات تصميم، وأدوات لإنشاء المحتوى، وغير ذلك. وهي مناسبة للمشاريع الشخصية، وكذلك لإنشاء أدوات إبداعية وتقديمها للعملاء أو لجمهورك.

لا تحتاج إلى مهارات في البرمجة. باستخدام Hostinger AI Builder، يمكنك تخصيص القوالب ببساطة من خلال وصف التغييرات التي تريدها. وسينشئ الـ AI تطبيق الويب ويحدّثه بناءً على أوامرك.

يمكنك إنشاء تطبيق ويب عملي خلال دقائق، ثم تحسينه خلال ساعات بحسب مقدار التخصيص الذي تريده. يوفّر القالب البنية الأولية، بينما يساعد الـ AI في إنشاء الميزات وتعديل الواجهة.

نعم. يستخدم العديد من صنّاع المحتوى قوالب AI Builder لإنشاء أدوات مدعومة بالـ AI يقدمونها للعملاء أو ينشرونها لجمهورهم. وبعد إطلاق تطبيقك، يمكنك فرض رسوم للوصول إليه، أو تقديمه كخدمة، أو دمجه في نشاط تجاري قائم.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

أنشئ باستخدام AI Builder
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

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