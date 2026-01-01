قوالب تطبيقات الصحة والجمال هي تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات تساعد المستخدمين على تتبع وتحسين وإدارة صحتهم البدنية والنفسية، بدءًا من أجهزة تتبع اللياقة البدنية ومخططات الوجبات، وصولًا إلى مذكرات الصحة النفسية وحاسبات مؤشر كتلة الجسم. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص بالكامل لتلبية احتياجاتك، مما يتيح لك إنشاء أدواتك الخاصة بالصحة والجمال دون الحاجة إلى البرمجة أو الإعدادات التقنية.