Generator app templates

قوالب تطبيقات المولدات هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تنتج محتوى، أو أفكارًا، أو نتائج بناءً على مدخلات المستخدم، بدءًا من مولدات الأسماء وكُتّاب النبذات التعريفية ووصولًا إلى أدوات الأفكار ومنشئي المحتوى. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء أدوات التوليد الخاصة بك.