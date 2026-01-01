Generator app templates

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الأسئلة الشائعة حول قوالب Hostinger

قوالب تطبيقات المولدات هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تنتج محتوى، أو أفكارًا، أو نتائج بناءً على مدخلات المستخدم، بدءًا من مولدات الأسماء وكُتّاب النبذات التعريفية ووصولًا إلى أدوات الأفكار ومنشئي المحتوى. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء أدوات التوليد الخاصة بك.

يمكن استخدام قوالب تطبيقات التوليد لإنشاء مولدات الأسماء، وأدوات كتابة السيرة الذاتية، وأدوات التحقق من الأفكار، ومولدات أوصاف المنتجات، وأدوات الرسائل التعريفية، ومقترحات الوصفات، وغير ذلك الكثير. وهي مناسبة للمشاريع الشخصية، وكذلك لإنشاء أدوات التوليد وتقديمها لجمهورك أو لعملائك.

لا تحتاج إلى مهارات في البرمجة. باستخدام Hostinger AI Builder، يمكنك تخصيص القوالب ببساطة من خلال وصف التغييرات التي تريدها. وسينشئ الـ AI تطبيق الويب ويحدّثه بناءً على أوامرك.

يمكنك إنشاء تطبيق ويب عملي خلال دقائق، ثم تحسينه خلال ساعات بحسب مقدار التخصيص الذي تريده. يوفّر القالب البنية الأولية، بينما يساعد الـ AI في إنشاء الميزات وتعديل الواجهة.

نعم. تُعد أدوات التوليد مناسبة جدًا لتحقيق الدخل، لأن الأدوات المتخصصة تجذب جمهورًا مستهدفًا للغاية يعود إليها مرارًا. وبمجرد أن يصبح تطبيقك جاهزًا، يمكنك فرض رسوم مقابل الوصول إليه، أو ربط Google AdSense، أو دمجه في نشاط تجاري قائم كمصدر دخل إضافي.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

أنشئ باستخدام AI Builder
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

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