قوالب تطبيقات تعليمية

قوالب تطبيقات التعليم هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تساعد الأشخاص على التعلم، والتدرب، وتطوير مهارات جديدة، بدءًا من أدوات إنشاء الاختبارات والبطاقات التعليمية ووصولًا إلى تطبيقات تعلم اللغات ومنصات الدورات. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء تطبيقات التعلم والأدوات التعليمية الخاصة بك.