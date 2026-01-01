Entertainment app templates

قوالب تطبيقات الترفيه هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات ترفّه المستخدمين وتزيد تفاعلهم وتمنحهم تجربة ممتعة، بدءًا من الاختبارات وألعاب المعلومات العامة ووصولًا إلى التجارب الرائجة وأدوات سرد القصص التفاعلية. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء تطبيقاتك الترفيهية الخاصة.