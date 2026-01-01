جميع القوالب الجاهزةالمواقع الإلكترونيةالتطبيقاتالنشرات الإخبارية

Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
إنتاجية
مالي
أدوات AI والإبداعية
أدوات التوليد
الحاسبات والمحوّلات
More
All templates
BMI calculator (clean)

BMI calculator (clean)

Calorie calculator (modern)

Calorie calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (playful)

Percentage calculator (playful)

Price quote calculator

Price quote calculator

Profit margin calculator (playful)

Profit margin calculator (playful)

Temperature converter

Temperature converter

Time zone converter

Time zone converter

Unit converter

Unit converter

Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

الأسئلة الشائعة حول قوالب Hostinger

قوالب تطبيقات الحاسبات والمحولات هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تنفذ العمليات الحسابية والتحويلات والتقديرات بناءً على مدخلات المستخدم، بدءًا من حاسبات الرهن العقاري وأدوات BMI ووصولًا إلى محولات الوحدات ودرجات الحرارة. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء أدوات الحاسبات والمحولات الخاصة بك.

يمكن استخدام قوالب تطبيقات الآلة الحاسبة والمحولات لإنشاء حاسبات الرهن العقاري، ومتتبعات مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وعدادات السعرات الحرارية، وحاسبات هامش الربح، وأدوات عروض الأسعار، ومحولات الوحدات، ومحولات درجات الحرارة، وغير ذلك. وهي مناسبة للاستخدام الشخصي، وكذلك لإضافة أدوات مفيدة إلى موقعك الإلكتروني أو إنشائها لعملائك.

لا تحتاج إلى مهارات في البرمجة. باستخدام Hostinger AI Builder، يمكنك تخصيص القوالب ببساطة من خلال وصف التغييرات التي تريدها. وسينشئ الـ AI تطبيق الويب ويحدّثه بناءً على أوامرك.

يمكنك إنشاء تطبيق ويب عملي خلال دقائق، ثم تحسينه خلال ساعات بحسب مقدار التخصيص الذي تريده. يوفّر القالب البنية الأولية، بينما يساعد الـ AI في إنشاء الميزات وتعديل الواجهة.

نعم. تُعد أدوات الحاسبات والمحولات من أكثر الطرق فعالية لزيادة التفاعل على موقع إلكتروني قائم، لأنها تمنح الزوار سببًا للبقاء مدة أطول والعودة مرة أخرى. ومع Hostinger AI Builder، يمكنك إنشاء أداة حاسبة خاصة بك ودمجها دون دفع مقابل حلول من جهات خارجية.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

أنشئ باستخدام AI Builder
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

هل أعجبك ما رأيت؟

هناك الكثير لاكتشافه. تصفح مكتبتنا الكاملة من قوالب Hostinger.
استكشف جميع القوالب
هل أعجبك ما رأيت؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.