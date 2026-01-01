Calculator and converter app templates

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الأسئلة الشائعة حول قوالب Hostinger
ما هي قوالب تطبيقات الآلة الحاسبة والمحولات؟
قوالب تطبيقات الحاسبات والمحولات هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تنفذ العمليات الحسابية والتحويلات والتقديرات بناءً على مدخلات المستخدم، بدءًا من حاسبات الرهن العقاري وأدوات BMI ووصولًا إلى محولات الوحدات ودرجات الحرارة. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء أدوات الحاسبات والمحولات الخاصة بك.
ما هي أنواع تطبيقات الآلة الحاسبة والمحولات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام هذه القوالب؟
يمكن استخدام قوالب تطبيقات الآلة الحاسبة والمحولات لإنشاء حاسبات الرهن العقاري، ومتتبعات مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وعدادات السعرات الحرارية، وحاسبات هامش الربح، وأدوات عروض الأسعار، ومحولات الوحدات، ومحولات درجات الحرارة، وغير ذلك. وهي مناسبة للاستخدام الشخصي، وكذلك لإضافة أدوات مفيدة إلى موقعك الإلكتروني أو إنشائها لعملائك.
هل أحتاج إلى معرفة برمجية لإنشاء تطبيق حاسبة أو محول باستخدام أحد القوالب؟
لا تحتاج إلى مهارات في البرمجة. باستخدام Hostinger AI Builder، يمكنك تخصيص القوالب ببساطة من خلال وصف التغييرات التي تريدها. وسينشئ الـ AI تطبيق الويب ويحدّثه بناءً على أوامرك.
ما مدى سرعة إنشاء تطبيق باستخدام قالب للالة للحاسبات أو المحولات؟
يمكنك إنشاء تطبيق ويب عملي خلال دقائق، ثم تحسينه خلال ساعات بحسب مقدار التخصيص الذي تريده. يوفّر القالب البنية الأولية، بينما يساعد الـ AI في إنشاء الميزات وتعديل الواجهة.
هل يمكنني إضافة أداة حاسبة أو أداة تحويل إلى موقعي الإلكتروني الحالي؟
نعم. تُعد أدوات الحاسبات والمحولات من أكثر الطرق فعالية لزيادة التفاعل على موقع إلكتروني قائم، لأنها تمنح الزوار سببًا للبقاء مدة أطول والعودة مرة أخرى. ومع Hostinger AI Builder، يمكنك إنشاء أداة حاسبة خاصة بك ودمجها دون دفع مقابل حلول من جهات خارجية.