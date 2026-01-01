Calculator and converter app templates

قوالب تطبيقات الحاسبات والمحولات هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تنفذ العمليات الحسابية والتحويلات والتقديرات بناءً على مدخلات المستخدم، بدءًا من حاسبات الرهن العقاري وأدوات BMI ووصولًا إلى محولات الوحدات ودرجات الحرارة. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء أدوات الحاسبات والمحولات الخاصة بك.