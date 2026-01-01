Communication app templates

قوالب تطبيقات التواصل هي تخطيطات جاهزة لتطبيقات الويب، صُممت لإنشاء أدوات تساعد الأشخاص على التواصل والتعاون والتفاعل، بدءًا من محادثات دعم العملاء ومنتديات المجتمعات إلى أدوات الملاحظات وأنظمة الدعم. وهي توفّر بنية أولية يمكن تخصيصها بالكامل بما يناسب احتياجاتك، حتى تتمكن من إنشاء أدوات التواصل الخاصة بك من دون برمجة أو إعداد تقني.