Marketing app templates

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الأسئلة الشائعة حول قوالب Hostinger

قوالب تطبيقات التسويق هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تساعد في تخطيط الأنشطة التسويقية وإنشائها وإدارتها، بدءًا من أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وتقويمات المحتوى ووصولًا إلى أدوات إنشاء UTM ومولدات مقالات المدونات. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء أدوات التسويق الخاصة بك.

يمكن استخدام قوالب تطبيقات التسويق لإنشاء أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقويمات المحتوى، وأدوات إنشاء UTM، ومولدات مقالات المدونة، ومولدات النصوص الإعلانية، وأدوات إنشاء تسلسلات البريد الإلكتروني، وغير ذلك. وهي مناسبة لإدارة أنشطتك التسويقية، وكذلك لإنشاء أدوات تسويقية وتقديمها لعملائك.

لا تحتاج إلى مهارات في البرمجة. باستخدام Hostinger AI Builder، يمكنك تخصيص القوالب ببساطة من خلال وصف التغييرات التي تريدها. وسينشئ الـ AI تطبيق الويب ويحدّثه بناءً على أوامرك.

يمكنك إنشاء تطبيق ويب عملي خلال دقائق، ثم تحسينه خلال ساعات بحسب مقدار التخصيص الذي تريده. يوفّر القالب البنية الأولية، بينما يساعد الـ AI في إنشاء الميزات وتعديل الواجهة.

تُعدّ الأدوات التسويقية ذات قيمة كبيرة خصوصًا للشركات والمستقلين الذين يحتاجون إلى تبسيط سير العمل. استخدمها في أنشطتك التسويقية وتوقف عن الدفع مقابل الأدوات المكلفة من جهات خارجية، أو انتقل إلى خطوة أبعد وقدّم تطبيقك كخدمة مدفوعة لعملائك وأضف مصدر دخل جديدًا إلى نشاطك التجاري.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

أنشئ باستخدام AI Builder
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

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