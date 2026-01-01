Marketing app templates

قوالب تطبيقات التسويق هي تخطيطات مُعدة مسبقًا لتطبيقات ويب مصممة لإنشاء أدوات تساعد في تخطيط الأنشطة التسويقية وإنشائها وإدارتها، بدءًا من أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وتقويمات المحتوى ووصولًا إلى أدوات إنشاء UTM ومولدات مقالات المدونات. وتوفر بنية أولية يمكنك تخصيصها وتشغيلها باستخدام AI المدمج في AI Builder، دون الحاجة إلى حسابات لدى جهات خارجية أو إعداد تقني، لإنشاء أدوات التسويق الخاصة بك.