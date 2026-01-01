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App-Vorlagen

Wählen Sie eine Vorlage als Ausgangspunkt und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie mit der KI chatten oder visuelle Änderungen vornehmen.

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Häufig gestellte Fragen zu Hostinger-Vorlagen

Was ist eine App-Vorlage?

An app template is a pre-built application you can customize to quickly create your own tool or service. Hostinger Horizons app templates provide a ready-made structure, features, and design that you can modify by chatting with AI – no coding required. You can use them as a starting point to build dashboards, internal tools, booking systems, financial apps, productivity tools, and other web applications.

Benötige ich Programmierkenntnisse, um App-Vorlagen zu verwenden?

Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um eine Web-App zu erstellen. Mit KI-Tools wie Hostinger Horizons, die ohne Programmierung auskommen, können Sie Ihre Idee in Ihren eigenen Worten beschreiben und sofort eine funktionierende Web-App generieren. Die vorgefertigten Horizons-Vorlagen dienen Ihnen als Inspiration und Ausgangspunkt für Ihre App. Passen Sie sie einfach an, indem Sie die KI eine voll funktionsfähige App erstellen lassen – ganz ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden zum Thema „Wie man eine Web-App erstellt“.

Welche Arten von Apps kann ich mit Vorlagen erstellen?

Aktuell sind nur Webanwendungsvorlagen verfügbar. Sie können damit eine Vielzahl von Webanwendungen erstellen, darunter interne Tools, Dashboards, Business-Apps, Buchungssysteme, SaaS-Produkte und interaktive Anwendungen. Unsere vorgefertigten Vorlagen unterstützen verschiedene Ziele und Branchen, wie z. B. Finanztools, Fitness-Tracker und Zeitmanagement-Apps sowie weitere geschäftliche oder private Lösungen. Wir erweitern unsere Bibliothek ständig um neue Designs.

Kann ich eine App-Vorlage anpassen?

Die Hostinger Horizons-Vorlagen bieten eine vorgefertigte Struktur, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie können das Design ändern, Funktionen anpassen, neue Funktionen hinzufügen oder Elemente entfernen, indem Sie einfach die KI dazu auffordern. So lässt sich die Vorlage problemlos an Ihren spezifischen Anwendungsfall anpassen – egal ob Sie ein Dashboard, ein internes Tool, ein Buchungssystem oder eine andere Art von Webanwendung erstellen. Wenn Sie nur Text oder Code bearbeiten müssen, können Sie dies direkt tun, ohne Nachrichtenguthaben zu verwenden. Sie können Hostinger Horizons auch verwenden, um neue Versionen Ihrer App oder Website zu generieren oder komplexere Änderungen vorzunehmen, sofern Sie über ausreichend Nachrichtenguthaben verfügen. Beschreiben Sie einfach die gewünschten Änderungen in einer Nachricht an den KI-Webanwendungs-Builder.

Wie teste, behebe und veröffentliche ich eine Webanwendung?

Vor der Veröffentlichung können Sie Ihre Web-App in einer Vorschau ansehen und testen, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert. Mit Hostinger Horizons testen Sie Ihre App in einer Sandbox-Umgebung und beheben Probleme schnell, indem Sie KI-gestützte Anpassungen vornehmen lassen – ganz ohne Programmierung oder manuelle Fehlersuche.

Sobald alles passt, veröffentlichen Sie Ihre Web-App mit nur einem Klick online. Das Hosting ist integriert, sodass keine Einrichtung der Bereitstellung erforderlich ist.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zum Testen von Webanwendungen.

Wie schnell kann ich eine App mithilfe einer Vorlage veröffentlichen?

Mit App-Vorlagen können Sie innerhalb von Minuten oder Stunden eine funktionierende App erstellen und veröffentlichen, je nachdem, wie viel Anpassung Sie benötigen.

Wie viel kostet die Erstellung einer App mithilfe einer Vorlage?

Sie können mit den enthaltenen Textguthaben kostenlos Vorlagen bearbeiten. Um jedoch auf weitere Vorlagen zuzugreifen und Ihre App online zu veröffentlichen, benötigen Sie einen der kostenpflichtigen Tarife. Die Horizons-Tarife sind erschwinglich und beginnen bei CHF 6.49 pro Monat. Sie ermöglichen Ihnen die Entwicklung und Veröffentlichung von Apps ohne hohe Vorabinvestitionen.

Was ist, wenn ich keine passende Vorlage finde?

We’re continuously expanding our template library to provide more examples and inspiration. However, the web apps you can create aren’t limited to the templates available in the library.

You can use our AI app builder to bring almost any web app idea to life. It can help you generate a fully functional app or quickly build an MVP. The process is just as simple as editing a pre-made template – start with a prompt and continue refining your app by chatting with AI.

Sie finden die benötigte Vorlage nicht?

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