Vorlagen für Finanz-Apps
Erstellen Sie sichere Finanz-Apps mit anpassbaren Vorlagen – perfekt für die Verwaltung persönlicher Budgets oder die Einführung von Fintech-Tools für Ihre Kunden.
Häufig gestellte Fragen zu Vorlagen für Finanz-Apps
Was ist eine App-Vorlage?
An app template is a pre-built application you can customize to quickly create your own tool or service. Hostinger Horizons app templates provide a ready-made structure, features, and design that you can modify by chatting with AI – no coding required. You can use them as a starting point to build dashboards, internal tools, booking systems, financial apps, productivity tools, and other web applications.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um App-Vorlagen zu verwenden?
Welche Arten von Apps kann ich mit Vorlagen erstellen?
Kann ich eine App-Vorlage anpassen?
Wie teste, behebe und veröffentliche ich eine Webanwendung?
Vor der Veröffentlichung können Sie Ihre Web-App in einer Vorschau ansehen und testen, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert. Mit Hostinger Horizons testen Sie Ihre App in einer Sandbox-Umgebung und beheben Probleme schnell, indem Sie KI-gestützte Anpassungen vornehmen lassen – ganz ohne Programmierung oder manuelle Fehlersuche.
Sobald alles passt, veröffentlichen Sie Ihre Web-App mit nur einem Klick online. Das Hosting ist integriert, sodass keine Einrichtung der Bereitstellung erforderlich ist.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zum Testen von Webanwendungen.
Wie schnell kann ich eine App mithilfe einer Vorlage veröffentlichen?
Wie viel kostet die Erstellung einer App mithilfe einer Vorlage?
Sie können mit den enthaltenen Textguthaben kostenlos Vorlagen bearbeiten. Um jedoch auf weitere Vorlagen zuzugreifen und Ihre App online zu veröffentlichen, benötigen Sie einen der kostenpflichtigen Tarife. Die Horizons-Tarife sind erschwinglich und beginnen bei CHF 6.49 pro Monat. Sie ermöglichen Ihnen die Entwicklung und Veröffentlichung von Apps ohne hohe Vorabinvestitionen.
Was ist, wenn ich keine passende Vorlage finde?
We’re continuously expanding our template library to provide more examples and inspiration. However, the web apps you can create aren’t limited to the templates available in the library.
You can use our AI app builder to bring almost any web app idea to life. It can help you generate a fully functional app or quickly build an MVP. The process is just as simple as editing a pre-made template – start with a prompt and continue refining your app by chatting with AI.