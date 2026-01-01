Modèles d'applications
Choisissez un modèle pour commencer et personnalisez-le en discutant avec l'IA ou en effectuant des modifications visuelles.
FAQ sur les modèles Hostinger
Qu'est-ce qu'un modèle d'application ?
Ai-je besoin de compétences en programmation pour utiliser les modèles d'applications ?
Nul besoin de savoir coder pour créer une application web. Les outils d'IA sans code comme Hostinger Horizons vous permettent de décrire votre idée avec vos propres mots et de générer instantanément une application web fonctionnelle.
Les modèles Horizons préconfigurés peuvent vous inspirer et servir de point de départ pour votre application. Personnalisez-les simplement en demandant à l'IA de créer une application entièrement fonctionnelle, sans écrire une seule ligne de code.
Pour en savoir plus, consultez notre guide : comment créer une application web
Quels types d'applications puis-je créer à partir de modèles ?
Pour le moment, seuls des modèles d'applications web sont disponibles. Vous pouvez créer une large gamme d'applications web, notamment des outils internes, des tableaux de bord, des applications métier, des systèmes de réservation, des produits SaaS et des applications interactives.
Nos modèles prédéfinis répondent à différents objectifs et secteurs d'activité, tels que les outils financiers, les applications de suivi de la condition physique et de gestion du temps, ainsi que d'autres solutions professionnelles ou personnelles. Nous enrichissons constamment notre bibliothèque avec de nouveaux designs.
Puis-je personnaliser un modèle d'application ?
Comment tester, corriger les problèmes et publier une application web ?
Before going live, you can preview and test your web app to make sure everything works as expected. With Hostinger Horizons, you can test your app in a sandbox environment and quickly fix issues by asking AI to make adjustments – no coding or manual debugging required.
Once everything looks right, publish your web app online instantly with one click. Hosting is built in, so there’s no deployment setup to manage.
For more details, explore our web application testing guide.
À quelle vitesse puis-je lancer une application à partir d'un modèle ?
Grâce aux modèles d'applications, vous pouvez créer et lancer une application fonctionnelle en quelques minutes ou quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité.
Combien coûte la création d'une application à partir d'un modèle ?
You can start editing templates for free using the included message credits. However, to access more prompts and launch your app online, you’ll need to choose one of the paid plans. Horizons plans are affordable, starting at CHF 6.49 per month, and allow you to develop and launch apps without a heavy upfront investment.
Que faire si je ne trouve pas de modèle adapté ?
We’re continuously expanding our template library to provide more examples and inspiration. However, the web apps you can create aren’t limited to the templates available in the library.
You can use our AI app builder to bring almost any web app idea to life. It can help you generate a fully functional app or quickly build an MVP. The process is just as simple as editing a pre-made template – start with a prompt and continue refining your app by chatting with AI.