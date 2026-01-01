Tot 69% korting

Deepseek Harnas

Implementeer Deepseek Harness met één klik

Gratis wekelijkse automatische back-ups
Malwarescanner
Hostinger Agent AI assistent
5,49/mnd
Kies dit plan
30-dagen-geld-terug-garantie
deepseek harnas

Kies je perfecte Deepseek Harnas plan

69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
Datacenters wereldwijd
Gratis wekelijkse back-ups
Firewallbeheer
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
AI Webterminal
Gratis domein voor 1 jaar
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
Datacenters wereldwijd
Gratis wekelijkse back-ups
Firewallbeheer
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
AI Webterminal
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Slimmere workflows voor diepere analyse

Deepseek Harness is een open-source framework waarbij elke mogelijkheid een plugin is. Modellen, tools, vaardigheden en zelfs andere coderingsagenten kunnen worden uitgewisseld en opnieuw samengesteld. Hierdoor heb je volledige controle over hoe je AI-agents worden gebouwd en uitgevoerd zonder de kern aan te raken.

Door Deepseek Harness op een VPS uit te voeren, behoudt u volledige controle over resources en past u de capaciteit aan de projectbehoeften aan. Deze setup ondersteunt consistente prestaties voor meerdere analyses en maakt het eenvoudiger om workloads veilig te beheren in de loop van de tijd. Meer informatie
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Deepseek harnas

Alles wat je nodig hebt voor je Deepseek Harnas

Geef uw Deepseek Harness-agenten speciale resources om zwaardere workloads uit te voeren met de prestaties en controle die u nodig hebt.

Geavanceerde beveiliging

Detecteer schadelijke bestanden met een malware scanner. Beveilig uw server met DDoS-bescherming en een ingebouwde firewall. Beheer de toegankelijkheid van uw website met een eigen IP-adres.

Deepseek harnas

Topprestaties

Uw server draait op AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag, en u krijgt een infrastructuur van 300 Mb/s die aan uw behoeften voldoet. Als u meer VPS-resources nodig heeft, kunt u op elk gewenst moment met een paar klikken upgraden.

Deepseek harnas

Volledige controle met een ontsnappingsmogelijkheid.

Configureer uw Deepseek Harness met volledige roottoegang zoals u dat wilt. Voordat u grote wijzigingen aanbrengt, moet u een gratis handmatige momentopname maken. Als er iets is, herstelt u uw gegevens met behulp van de nieuwste gratis automatische back-up.

Deepseek harnas

Geavanceerde beveiliging

Detecteer schadelijke bestanden met een malware scanner. Beveilig uw server met DDoS-bescherming en een ingebouwde firewall. Beheer de toegankelijkheid van uw website met een eigen IP-adres.

Deepseek harnas

Topprestaties

Uw server draait op AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag, en u krijgt een infrastructuur van 300 Mb/s die aan uw behoeften voldoet. Als u meer VPS-resources nodig heeft, kunt u op elk gewenst moment met een paar klikken upgraden.

Deepseek harnas

Volledige controle met een ontsnappingsmogelijkheid.

Configureer uw Deepseek Harness met volledige roottoegang zoals u dat wilt. Voordat u grote wijzigingen aanbrengt, moet u een gratis handmatige momentopname maken. Als er iets is, herstelt u uw gegevens met behulp van de nieuwste gratis automatische back-up.

Deepseek harnas

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Verbeter de laadsnelheid door een serverlocatie te kiezen die zo dicht mogelijk bij je doelgroep ligt. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.

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Deepseek Harnas waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
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Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

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Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
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Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Werk slimmer met Kodee

Kodee – je behulpzame AI-assistent – staat klaar om al je vragen over de VPS te beantwoorden.

De AI-agent staat altijd zonder extra kosten voor je klaar om je bij alle VPS-beheertaken te helpen. Of je nu een fout herstelt, je firewall bijwerkt of data beheert: de AI-agent versimpelt het proces en bespaart je tijd door simpele opdrachten in betrouwbare serveracties om te zetten.
Ga aan de slag
Deepseek harnas

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-teruggarantie. Bekijk ons terugbetalingsbeleid voor meer details.

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4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Deepseek Harness VPS Veelgestelde vragen

Krijg antwoord op de meest gestelde vragen over Deepseek Harness services.
DeepSeek Harness is een open source agentharnas dat een plug-ingebaseerde runtime biedt voor AI-agents, vooral voor coderings- en automatiseringsworkflows.Op een VPS kunt u de web- of terminal-UI uitvoeren, LLM-providers zoals DeepSeek koppelen en plug-ins orkestreren voor taken zoals codebewerking, projectrefactoring, gegevensverwerking en andere agentgestuurde workflows.
Door DeepSeek Harness op een VPS te draaien, blijft uw agentomgeving altijd ingeschakeld. Langdurige taken en workflows op de achtergrond kunnen dus doorgaan, zelfs als uw laptop offline is. Een VPS centraliseert ook uw configuratie, plug-ins en werkplekken op één bereikbare locatie.
Met een VPS heb je meestal root- of sudo-toegang, zodat je de volledige DeepSeek Harness-stack beheert: Node.js-versies, omgevingsvariabelen, firewallregels, procesmanagers en opslaglay-out.Je kunt plug-ins beheren vanuit Git-bronnen, aangepaste tools en modeleindpunten aansluiten, en scriptautomatisering op systeemniveau rond de harnas met shell-, cron-, Docker- of andere orkestratietools die overeenkomen met je workflow.
Een VPS is uitermate geschikt voor DeepSeek Harness, omdat u CPU-, geheugen- en schijfprofielen kunt kiezen die overeenkomen met de workloads van uw agent en deze kunt opschalen naarmate het gebruik toeneemt.U kunt het Harness-proces onder toezicht houden met tools zoals systemd of Docker, snapshots en back-ups gebruiken voor herstel en de server in regio's in de buurt van uw modeleindpunten plaatsen om latentie voor API-aanroepen te minimaliseren.
Deze setup is ideaal voor ontwikkelaars, data-experts en kleine teams die een persistent, gedeeld AI-harnas willen voor codeer- en automatiseringsprojecten.Het is ook geschikt voor power users die vaak vanaf meerdere machines werken, reproduceerbare omgevingen nodig hebben voor experimenten of een aanpasbare agentwerkruimte willen hosten die in de loop van de tijd kan evolueren met plug-ins en nieuwe workflows.

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