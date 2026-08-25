Wanneer Brevo misschien beter past

Brevo is een sterke keuze als e-mail deel uitmaakt van een grotere mix met SMS, web push en een CRM. Reach is voor iedereen die e-mail op dezelfde plek wil hebben als de rest van hun bedrijf. Het staat naast je site, domein en winkel op Hostinger, dus alles werkt vanaf dag één samen. En wanneer je een campagne nodig hebt, helpt de AI je er snel een op te stellen, zodat je nooit vastzit aan een blanco pagina.