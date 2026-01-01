Mastodon Hosting

Während Sie öffentlichen Servern oder etablierten Netzwerken beitreten können, gibt Ihnen das Hosten Ihres eigenen Mastodon-Servers die vollständige Kontrolle über Ihre Daten und die Einstellungen der Instanz.

Passen Sie das Erscheinungsbild an, legen Sie Ihre eigenen Moderationsrichtlinien fest und entscheiden Sie über die zu implementierenden Funktionen und Plugins - bei den unabhängigen Mastodon-Servern dreht sich alles um Freiheit. Sie sind nicht von den Nutzungsbedingungen, Algorithmen und Datenrichtlinien kommerzieller Social-Media-Plattformen abhängig.

Hosten Sie noch heute Ihre eigene Instanz und beginnen Sie mit dem Aufbau einer Community, die auf bestimmte Themen zugeschnitten ist, die Sie interessieren.