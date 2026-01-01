Up to 67% off

Pick your Mastodon VPS hosting plan

-64 %
KVM 1
CHF  4.69 /mois
Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
CHF  6.49 /mois
Renouvellement au prix de CHF 12.09/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CHF  9.29 /mois
Renouvellement au prix de CHF 23.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CHF  18.59 /mois
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Your platform, your rules

Mastodon is a decentralized social media platform – your data and social networking experience aren’t controlled by anyone but you.

Create your own social media rules, connect with like-minded users, and see posts that matter to you. No frustrating ads, no unwanted algorithms.
mastodon_1

Reliable Mastodon hosting for smooth social networking

With high server performance, top-notch security, and a user-friendly control panel, our VPS hosting makes your social experience an enjoyable one.

Fully secure

Protect your instance from unwanted access, data breaches, and other types of cyber attacks with an advanced firewall and DDoS protection.

mastodon_2

Fully customizable

Stay in control of your virtual space and social media platform with full root access. Create your own rules and build communities around your niche.

mastodon_3

Fully scalable

Looking to invite more users and grow your social presence? Easily upgrade your plan to get higher RAM, bandwidth, and NVMe SSD disk space.

mastodon_4

Grow your global community

Hostinger has data centers in North America, Europe, Asia, and South America. Select a server location close to your target audience for faster content delivery.

Read what our users have to say

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Get answers with AI assistant

Not sure how to create your own social media regulations? Need help setting up security settings? Our AI Assistant is ready to help, any time of the day.

mastodon_6

Mastodon VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Mastodon virtual private server hosting services.

What is Mastodon hosting?

Why should I host my own Mastodon?

Is technical expertise required to set up and maintain a mastodon server?

What should I consider when choosing a Mastodon hosting provider?

Can I migrate my Mastodon instance from a different hosting provider?

How to troubleshoot common issues with Mastodon hosting?

