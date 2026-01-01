Mastodon hosting
आपके लिए अनुकूलित सोशल नेटवर्किंग
आपका मंच, आपके नियम
सुचारू सोशल नेटवर्किंग के लिए विश्वसनीय मास्टोडॉन होस्टिंग
पूरी तरह सुरक्षित
उन्नत फ़ायरवॉल और डीडीओएस सुरक्षा के साथ अपने सिस्टम को अनचाहे एक्सेस, डेटा उल्लंघन और अन्य प्रकार के साइबर हमलों से सुरक्षित रखें।
पूरी तरह से अनुकूलन योग्य
पूर्ण रूट एक्सेस के साथ अपने वर्चुअल स्पेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरा नियंत्रण रखें। अपने नियम खुद बनाएं और अपने विशिष्ट क्षेत्र के इर्द-गिर्द समुदाय विकसित करें।
पूरी तरह से स्केलेबल
क्या आप और अधिक उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करना चाहते हैं और अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं? अधिक रैम, बैंडविड्थ और NVMe SSD डिस्क स्पेस पाने के लिए आसानी से अपना प्लान अपग्रेड करें।
हमारे उपयोगकर्ताओं की राय पढ़ें
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।