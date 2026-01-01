मास्टोडॉन सर्वर होस्टिंग के साथ, आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (VPS) वातावरण और संसाधन मिलते हैं ताकि आप अपने विशिष्ट नियमों और समुदायों के साथ एक सोशल मीडिया इंस्टेंस चला सकें।

मास्टोडॉन एक विकेन्द्रीकृत, ओपन-सोर्स सोशल नेटवर्क है जो विभिन्न स्वतंत्र इंस्टेंस से मिलकर बना है, जिनमें से प्रत्येक को एक सर्वर पर होस्ट करने की आवश्यकता होती है।

मुझे अपना खुद का मास्टोडॉन क्यों होस्ट करना चाहिए?