Bien que vous puissiez rejoindre des serveurs publics ou des réseaux établis, héberger votre propre serveur Mastodon vous offre un contrôle total sur vos données et les paramètres de votre instance.

Personnalisez l'apparence, définissez vos propres règles de modération et choisissez les fonctionnalités et plugins à implémenter : les serveurs Mastodon indépendants sont synonymes de liberté. Vous n'êtes pas soumis aux conditions d'utilisation, aux algorithmes et aux politiques de données des plateformes de médias sociaux commerciales.

Hébergez votre propre instance dès aujourd'hui et commencez à créer une communauté autour des sujets qui vous passionnent.