-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Votre plateforme, vos règles

Mastodon est une plateforme de médias sociaux décentralisée : vos données et votre expérience de réseautage social ne sont contrôlées par personne d’autre que vous.

Créez vos propres règles sur les réseaux sociaux, connectez-vous avec des utilisateurs qui partagent vos centres d'intérêt et découvrez des publications pertinentes. Sans publicités intrusives ni algorithmes indésirables.
mastodonte_1

Hébergement Mastodon fiable pour une utilisation fluide des réseaux sociaux

Grâce à des serveurs performants, une sécurité de pointe et un panneau de contrôle convivial, notre hébergement VPS rend votre expérience sociale agréable.

Entièrement sécurisé

Protégez votre instance contre les accès non autorisés, les violations de données et autres types de cyberattaques grâce à un pare-feu avancé et une protection DDoS.

mastodonte_2

Entièrement personnalisable

Gardez le contrôle de votre espace virtuel et de votre plateforme de médias sociaux grâce à un accès root complet. Créez vos propres règles et bâtissez des communautés autour de votre niche.

mastodonte_3

Entièrement évolutif

Vous souhaitez inviter plus d'utilisateurs et développer votre présence sur les réseaux sociaux ? Passez facilement à un forfait supérieur pour bénéficier de plus de RAM, de bande passante et d'espace disque SSD NVMe.

mastodonte_4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Développez votre communauté mondiale

Hostinger possède des centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public cible pour une diffusion de contenu plus rapide.

Image

Lisez les témoignages de nos utilisateurs

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Obtenez des réponses grâce à l'assistant IA

Vous ne savez pas comment créer vos propres règles d'utilisation des réseaux sociaux ? Besoin d'aide pour configurer vos paramètres de sécurité ? Notre assistant IA est là pour vous aider, à tout moment de la journée.

mastodonte_6

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

FAQ sur les VPS Mastodon

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Mastodon.

Qu'est-ce que Mastodon héberge ?

Pourquoi devrais-je héberger mon propre Mastodon ?

Des compétences techniques sont-elles nécessaires pour configurer et maintenir un serveur Mastodon ?

Quels sont les critères à prendre en compte lors du choix d'un fournisseur d'hébergement Mastodon ?

Puis-je migrer mon instance Mastodon depuis un autre fournisseur d'hébergement ?

Comment résoudre les problèmes courants liés à l'hébergement Mastodon ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

