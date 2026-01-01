hébergement Mastodon
Un réseau social adapté à vos besoins
Votre plateforme, vos règles
Hébergement Mastodon fiable pour une utilisation fluide des réseaux sociaux
Entièrement sécurisé
Protégez votre instance contre les accès non autorisés, les violations de données et autres types de cyberattaques grâce à un pare-feu avancé et une protection DDoS.
Entièrement personnalisable
Gardez le contrôle de votre espace virtuel et de votre plateforme de médias sociaux grâce à un accès root complet. Créez vos propres règles et bâtissez des communautés autour de votre niche.
Entièrement évolutif
Vous souhaitez inviter plus d'utilisateurs et développer votre présence sur les réseaux sociaux ? Passez facilement à un forfait supérieur pour bénéficier de plus de RAM, de bande passante et d'espace disque SSD NVMe.
Emplacement du serveur recommandé :
Développez votre communauté mondiale
Hostinger possède des centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public cible pour une diffusion de contenu plus rapide.
Lisez les témoignages de nos utilisateurs
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.