Купити доменне ім'я

Кожній великій ідеї потрібен дім. Зареєструйте своє доменне ім'я та почніть будувати вже сьогодні.
Зареєструйте домен .com

Зареєструйте домен .com лише на 229 ₴*/1-й рік

*Застосовується, якщо ви обрали 3-річний термін. Після першого року застосовуються стандартні тарифи на поновлення.

9 млн+

зареєстровані домени

400+

розширення доменів

9 млн+
1 безкоштовний місяць Бізнес-плану

1 безкоштовний місяць Бізнес-плану

Стосується доменних імен .tech, .org, .net, .io та .ai. Періоди від 2 років.

Зареєструйте доменне ім'я з понад 400 розширень

.com

Улюблений домен у світі

749 229  /1-й р.
Перевірити наявність

.online

Ваш бізнес, відкритий цілодобово

1 569 49  /1-й р.
Перевірити наявність

.net

Для будівельників, які серйозно ставляться до своєї справи

789 499  /1-й р.
Перевірити наявність

.shop

Перетворіть відвідувачів на покупців

1 519 49  /1-й р.
Перевірити наявність

.org

Створено для людей, а не для прибутку

789 399  /1-й р.
Перевірити наявність

.store

Створено для продажу з першого дня

2 389 49  /1-й р.
Перевірити наявність

.com

Улюблений домен у світі

749 229  /1-й р.
Перевірити наявність

.online

Ваш бізнес, відкритий цілодобово

1 569 49  /1-й р.
Перевірити наявність

.net

Для будівельників, які серйозно ставляться до своєї справи

789 499  /1-й р.
Перевірити наявність

.shop

Перетворіть відвідувачів на покупців

1 519 49  /1-й р.
Перевірити наявність

.org

Створено для людей, а не для прибутку

789 399  /1-й р.
Перевірити наявність

.store

Створено для продажу з першого дня

2 389 49  /1-й р.
Перевірити наявність

Причини отримати доменне ім'я на Hostinger

Все в одному місці

Купуйте домен, хостинг, електронну пошту, керуйте конструктором веб-сайтів та інструментами штучного інтелекту — все в одному місці. Одна панель інструментів, один логін, одна команда підтримки.

Все в одному місці

Підтримка, яка діє

Коді, наш помічник зі штучним інтелектом, вирішує більшість питань за 9 секунд і може вжити заходів від вашого імені. Коли вам потрібна людина, наші експерти готові цілодобово.
Підтримка, яка діє

Без прихованих витрат

Ви платите, що бачите. Конфіденційність WHOIS безкоштовна, плата за поновлення відображається заздалегідь, і вам не потрібно нічого чекати під час оформлення замовлення.
Без прихованих витрат

Створено для швидкості

Ваш домен працює на серверах імен Cloudflare, що забезпечує його захист та швидкість з першого дня. Додайте хостинг, і все завантажується до 35 разів швидше, ніж на стандартних дисках.

Створено для швидкості

Все в одному місці

Купуйте домен, хостинг, електронну пошту, керуйте конструктором веб-сайтів та інструментами штучного інтелекту — все в одному місці. Одна панель інструментів, один логін, одна команда підтримки.

Все в одному місці

Підтримка, яка діє

Коді, наш помічник зі штучним інтелектом, вирішує більшість питань за 9 секунд і може вжити заходів від вашого імені. Коли вам потрібна людина, наші експерти готові цілодобово.
Підтримка, яка діє

Без прихованих витрат

Ви платите, що бачите. Конфіденційність WHOIS безкоштовна, плата за поновлення відображається заздалегідь, і вам не потрібно нічого чекати під час оформлення замовлення.
Без прихованих витрат

Створено для швидкості

Ваш домен працює на серверах імен Cloudflare, що забезпечує його захист та швидкість з першого дня. Додайте хостинг, і все завантажується до 35 разів швидше, ніж на стандартних дисках.

Створено для швидкості
Зареєструвати домен

Купіть свій домен за 3 простих кроки

01

Знайдіть своє ідеальне ім'я

Знайдіть своє ім'я та виберіть одне з розширень, таких як .com, .store, .ai та .online.
02

Заявіть про це, перш ніж це зробить хтось інший

Додайте це до кошика та оформіть замовлення за лічені хвилини. Захист конфіденційності включено безкоштовно.
03

Виходьте в ефір та опануйте свій куточок інтернету

Підключіть свій домен до свого веб-сайту та почніть створювати свій бренд в Інтернеті.
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Вже маєте домен? Перенесіть його на Hostinger

Перенесіть свій домен і отримайте один безкоштовний рік до вашої реєстрації. Ваші налаштування, ваш DNS, ваша електронна пошта. Все перенесено без простоїв.
Перенесіть свій домен
Вже маєте домен? Перенесіть його на Hostinger

Нам довіряють понад 4 мільйони власників веб-сайтів по всьому світу

Joanna Murray

Review provider

Мені потрібно було зібрати всі мої вебсайти, домени та електронні листи в одному місці, тому я обрав Hostinger, щоб це сталося. Це було чудово! Тепер я відчуваю, що маю набагато більше контролю над усім.

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Review provider

Вже купив кілька доменів. Найкращі ціни. Поки що все пройшло гладко.

Agustin Campos

Review provider

Hostinger змінює життя. Підтримка, швидкість завантаження – все в Hostinger просте. Від керування веб-сайтами до доменів. Технічна команда допоможе вам з усім.

Отримайте важливі факти про домени

Як купити доменне ім'я за 5 кроків

Як купити доменне ім'я за 5 кроків

Підручник
Відео
Я купив доменне ім'я, що тепер?

Я купив доменне ім'я, що тепер?

Підручник
Відео
Скільки коштує доменне ім'я у 2026 році

Скільки коштує доменне ім'я у 2026 році

Підручник

Знайомтесь із Коді, вашим помічником зі штучним інтелектом

Kodee діє, а не просто відповідає. Попросіть його налаштувати DNS, підключити ваш домен або налаштувати SSL, і він миттєво з цим впорається.
Знайомтесь із Коді, вашим помічником зі штучним інтелектом

Отже, ви зареєстрували своє доменне ім'я. Що далі?

Ось чотири важливі кроки, щоб перетворити ваше ім'я на бізнес.
Отримайте свій хостинг-план

Отримайте свій хостинг-план

Домену потрібен швидкий та безпечний хостинг. Виберіть тарифний план веб-хостингу з 99,9% безвідмовною роботою та швидкістю. Безкоштовний домен включено на один рік у вартість річних планів, що відповідають вимогам.

Створіть свій вебсайт

Створіть свій вебсайт

Створіть свій вебсайт за лічені хвилини, а не за дні. Виберіть шаблон, розроблений дизайнером, або дозвольте нашому конструктору вебсайтів зі штучним інтелектом створити ваш висококонверсійний сайт за допомогою простої команди.

Отримайте професійний електронний лист

Отримайте професійний електронний лист

Миттєво зміцніть довіру за допомогою електронної пошти на основі домену. Усі плани хостингу включають обліковий запис ділової електронної пошти, або ви можете оновити його до Google Workspace.

Збільште свою аудиторію

Збільште свою аудиторію

Перетворіть відвідувачів вашого веб-сайту на лояльних клієнтів. Збирайте електронні листи, надсилайте кампанії та автоматизуйте подальші дії за допомогою платформи email-маркетингу Reach.

Спробуйте більше безкоштовних інструментів для доменів

Пошук доменних імен

Скористайтеся нашим інструментом пошуку доменних імен, щоб швидко знайти доступний домен. Щойно ви знайдете потрібний, одразу ж зареєструйте його.
Перевірити доступність домену

Знайти розширення доменів

Шукайте серед усіх розширень (TLD), щоб знайти унікальний домен, який відповідає вашому бізнес-баченню.
Ознайомтеся з доменами верхнього рівня (TLD)

Пошук домену в WHOIS

Швидко та точно знайдіть власника, реєстратора та ключові реєстраційні дані для будь-якого домену.
Пошук домену

Найчастіші запитання щодо реєстрації домену

Знайдіть відповіді на поширені запитання щодо купівлі та реєстрації домену.

Чи є Hostinger реєстратором доменів?

Так, Hostinger є акредитованим реєстратором доменів. Ви можете шукати, реєструвати та керувати доменними іменами безпосередньо через Hostinger, без потреби у сторонньому реєстраторі.

Скільки коштує доменне ім'я?

Ціни на домени залежать від розширення. Домен .com починається від 229 ₴ на перший рік на Hostinger, якщо ви обираєте 3-річний термін. Ціни на поновлення відображаються заздалегідь перед покупкою. Без прихованих платежів, без сюрпризів під час оформлення замовлення.

Кому належить домен після реєстрації?

Реєструючи домен через Hostinger, ви стаєте його повним власником. Домен реєструється на ваше ім'я (або на ім'я вашого клієнта, якщо ви реєструєтеся від його імені), за умови надання дійсних контактних даних.

Чи можу я купити доменне ім'я назавжди?

Жоден домен не може належати постійно. Ви реєструєте його на період від одного до десяти років і продовжуєте, щоб зберегти його. Якщо ви вчасно поновлюєте, ніхто інший не зможе його взяти. Hostinger надсилає нагадування про поновлення, щоб ви ніколи випадково не втратили домен.

У якого реєстратора найкраще купувати домен?

Найкращий реєстратор залежить від ваших потреб. Якщо ви хочете керувати своїм доменом, хостингом, електронною поштою та веб-сайтом з одного місця, Hostinger надає вам усе в одній панелі керування без перемикання між провайдерами.

Як мені перенести свій домен до Hostinger?

Розпочніть перенесення з панелі керування Hostinger. Введіть своє доменне ім’я, розблокуйте його у поточного реєстратора та отримайте код авторизації. Перенесення триває до семи днів, і ваш домен залишається активним протягом усього часу. Ви також отримуєте один безкоштовний рік, доданий до вашої реєстрації.

Скільки часу потрібно, щоб зареєструвати доменне ім'я?

Реєстрація миттєва. Після завершення оформлення замовлення ваш домен активується протягом кількох хвилин. Ви можете одразу підключити його до веб-сайту, налаштувати електронну пошту або спрямувати туди, куди вам потрібно.

Що станеться, якщо хтось уже володіє потрібним мені доменом?

Спробуйте інше розширення. Якщо yourbusiness.com зайнятий, yourbusiness.store або yourbusiness.co можуть бути доступними та працювати так само добре. Ви також можете скористатися нашим пошуком доменних імен, щоб отримати пропозиції на основі штучного інтелекту на основі вашої ідеї.

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