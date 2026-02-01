Warum Hostinger Reach wählen?

Wir haben Komplexität, sperrige Integrationen und den Bedarf an Marketing-Vorkenntnissen entfernt. Mit Reach können alle – vom Einsteiger-Blogger bis zum wachsenden Kleinunternehmen – professionelle, markenkonforme E-Mails in Minuten erstellen, versenden und auswerten.

KI E-Mail-Vorlagen in Sekunden

Fangen Sie nie bei Null an. Geben Sie Ihre Idee ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden eine professionelle E-Mail. Sie haben die volle Kontrolle über die Bearbeitung, müssen sich aber nicht mit HTML-Blöcken oder Design herumschlagen – die KI erstellt sie für Sie.

Einfache E-Mail-Automatisierungen

Planen Sie E-Mails im Voraus, um Zeit zu sparen und konsistent zu bleiben. Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungsvorlagen für Willkommensserien oder Drip-Kampagnen. Kein manueller Aufwand, maximale Interaktion.

Immer markenkonform

Legen Sie Logo, Farben und Unternehmensinformationen einmal fest. Diese werden automatisch auf jede E-Mail angewendet. Bonus: Ihre Kampagnen laufen ohne Hostinger Reach-Logo.

Preisvergleich

Hostinger ist überzeugt, dass jedes Kleinunternehmen professionelle Tools ohne den hohen Preis verdient. Wir machen erweiterte Funktionen bezahlbar, damit Einzelunternehmer mehr Zeit und Budget direkt in das Wachstum ihres Unternehmens investieren können – statt in teure monatliche Software.
Hostinger Reach
MailerLite

Abonnenten

Preis
Preis

Bis zu 500

CHF 4.89
15 $

Bis zu 2.500

CHF 21.79
30 $

Bis zu 5.000

CHF 38.69
37,50 $

Bis zu 10.000

CHF 62.79
82,50 $

Bis zu 50.000

CHF 217.39
255 $

*Vergleichsdatum: 1. Feb. 2026.

Leonardo Amoyr

Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.

Leonardo Amoyr

Unternehmer und Inhaltsersteller

Kim Keogh Creates

Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter versenden und einen privaten Club für Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.

Kim Keogh Creates

Illustratorin / Kreativ-Allrounder | keoghcreates.com

Tolle KI E-Mails mit einer einzigen Eingabeaufforderung

Verwandeln Sie Ideen in wenigen Minuten in professionelle E-Mails – keine Design- oder Programmiererfahrung erforderlich.
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Von der Idee zur E-Mail – in Minuten
Bearbeiten und verbessern Sie, indem Sie mit der KI chatten
Verfolgen Sie, was funktioniert, um intelligenter zu versenden
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Von der Idee zur E-Mail – in Minuten
Bearbeiten und verbessern Sie, indem Sie mit der KI chatten
Verfolgen Sie, was funktioniert, um intelligenter zu versenden
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Von der Idee zur E-Mail – in Minuten
Bearbeiten und verbessern Sie, indem Sie mit der KI chatten
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Von der Idee zur E-Mail – in Minuten
Bearbeiten und verbessern Sie, indem Sie mit der KI chatten
Verfolgen Sie, was funktioniert, um intelligenter zu versenden
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Von der Idee zur E-Mail – in Minuten
Bearbeiten und verbessern Sie, indem Sie mit der KI chatten
Verfolgen Sie, was funktioniert, um intelligenter zu versenden
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Von der Idee zur E-Mail – in Minuten
Bearbeiten und verbessern Sie, indem Sie mit der KI chatten

E-Mail-Marketing mit KI schneller starten

KI E-Mail-Ersteller

KI E-Mail-Ersteller

Fangen Sie nie wieder bei Null an. Geben Sie Ihre Idee ein und Sie erhalten in Sekunden eine professionelle E-Mail – mit voller Kontrolle über die Bearbeitung.

KI-gestützte Segmentierung

KI-gestützte Segmentierung

Beschreiben Sie der KI, welche Kontakte Sie erreichen möchten, und erhalten Sie eine fertige Gruppe, basierend auf ihren Daten und Aktivitäten.

Intelligente Betreffvorschläge

Intelligente Betreffvorschläge

Steigern Sie Öffnungsraten mit KI-generierten Betreffzeilen, die Ihren E-Mail-Inhalt widerspiegeln und sofort Aufmerksamkeit wecken.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Wie viele Abonnenten haben Sie?

0
50k
0 % Rabatt

Monatlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

CHF  4.89 /Mon.
Für 1 Monat. Verlängerungspreis: CHF 4.89/Mon.
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 monatliche KI-Credits gratis erhalten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
Unbegrenzt viele KI-gestützte Zielgruppensegmente verwalten
Mit Hostinger Website-Baukasten oder WordPress verbinden
24/7 Prioritätssupport

E-Mail-Automatisierungen

Automatisierte Willkommens-E-Mails erstellen
Automatisierte E-Mail-Sequenzen zeitgesteuert erstellen
Automatisierte WooCommerce Warenkorbabbruch- und Nachkauf-E-Mails
Automatisierte E-Commerce Nachkauf-E-Mails für Hostinger Website-Baukasten

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen mit KI erstellen
KI-generierte Vorlagen bearbeiten
Jederzeit KI-Credits aufladen
E-Mails mit Namen oder E-Mail-Adresse personalisieren
Marken-Assets für einheitliches Design speichern

E-Mail-Kampagnen

Kampagnen im Voraus planen
Öffnungen, Klicks und Leistung verfolgen
Test-E-Mails vor dem Versand senden
BESTSELLER
74 % Rabatt

Jährlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

CHF  1.29 /Mon.
Für 12 Monate. Verlängerungspreis: CHF 1.69/Mon.
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 monatliche KI-Credits gratis erhalten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
Unbegrenzt viele KI-gestützte Zielgruppensegmente verwalten
Mit Hostinger Website-Baukasten oder WordPress verbinden
24/7 Prioritätssupport

E-Mail-Automatisierungen

Automatisierte Willkommens-E-Mails erstellen
Automatisierte E-Mail-Sequenzen zeitgesteuert erstellen
Automatisierte WooCommerce Warenkorbabbruch- und Nachkauf-E-Mails
Automatisierte E-Commerce Nachkauf-E-Mails für Hostinger Website-Baukasten

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen mit KI erstellen
KI-generierte Vorlagen bearbeiten
Jederzeit KI-Credits aufladen
E-Mails mit Namen oder E-Mail-Adresse personalisieren
Marken-Assets für einheitliches Design speichern

E-Mail-Kampagnen

Kampagnen im Voraus planen
Öffnungen, Klicks und Leistung verfolgen
Test-E-Mails vor dem Versand senden

Der angezeigte Preis ist der monatliche Preis ohne anfallende Steuern.

Reach

Starten Sie in eine neue Ära des E-Mail-Marketings

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.