Hostinger Reach versus MailerLite

Klaar voor een alternatief voor MailerLite? Vergelijk Hostinger Reach en MailerLite naast elkaar en vind de beste AI-gestuurde e-mailmarketingtool voor jouw groeiende bedrijf.

Waarom kiezen voor Hostinger Reach?

We hebben de complexiteit, de omslachtige integraties en de noodzaak van een marketingdiploma weggenomen. Met Reach kan iedereen – van beginnende bloggers tot groeiende kleine bedrijven – binnen enkele minuten professionele, merkconforme e-mails maken, versturen en volgen.

AI-e-mailtemplates in seconden

Begin nooit helemaal opnieuw. Typ je idee in en ontvang binnen enkele seconden een professionele e-mail. Volledige controle om te bewerken, zonder te hoeven worstelen met HTML-blokken of ontwerp – de AI maakt het voor je.

Eenvoudige e-mailautomatisering

Plan e-mails in om tijd te besparen en consistent te blijven. Gebruik kant-en-klare automatiseringssjablonen voor welkomstreeksen of drip-campagnes. Geen handmatig werk, maximale betrokkenheid.

Altijd in lijn met het merk

Stel je logo, kleuren en bedrijfsgegevens één keer in. Deze worden vervolgens automatisch toegepast op elke e-mail. Bonus: je campagnes worden uitgevoerd zonder het Hostinger Reach-logo.

Prijsvergelijking

Hostinger is ervan overtuigd dat elk klein bedrijf professionele tools verdient zonder de hoge kosten. Wij maken geavanceerde functies betaalbaar, zodat zzp'ers meer tijd en geld kunnen investeren in de groei van hun bedrijf, in plaats van in dure maandelijkse softwarekosten.
Hostinger Reach
MailerLite

Abonnees

Prijs
Prijs

Tot 500

€5,99
$15

Tot 2.500

€23,99
$30

Tot 5.000

€41,99
$37,50

Tot 10k

€68,99
$82,50

Tot 50.000

€236,99
$255

*Datum van vergelijking: dec 1, 2025.

Leonardo Amoyr

Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.

Leonardo Amoyr

Ondernemer & content creator

Kim Keogh Creates

Reach heeft echt potentie. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een besloten club opbouwen van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het is veel persoonlijker dan sociale media.

Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround creatief | keoghcreates.com

Prachtige AI-e-mails vanuit één enkele prompt

Zet je ideeën in een handomdraai om in professionele e-mails - geen ontwerp- of programmeerkennis nodig.
Start sneller met e-mailmarketing dankzij AI.

AI-e-mailgenerator

AI-e-mailgenerator

Begin nooit helemaal opnieuw. Typ je idee in en ontvang binnen enkele seconden een professionele e-mail, met volledige controle over de bewerkingen.

AI-gestuurde segmentatie

AI-gestuurde segmentatie

Chat met AI om de contacten te beschrijven die je wilt bereiken en ontvang een kant-en-klare groep op basis van hun gegevens en activiteiten.

Slimme onderwerpsuggesties

Slimme onderwerpsuggesties

Verhoog de openingsratio met door AI gegenereerde onderwerpregels die aansluiten bij de inhoud van uw e-mails en direct de aandacht trekken.

30 dagen geld-terug-garantie

Hoeveel abonnees heb je?

0
50k
0% KORTING

De getoonde prijs is het maandtarief exclusief eventuele belastingen.

Reach

Betreed een nieuw tijdperk van e-mailmarketing.

Wij geven om jouw privacy

