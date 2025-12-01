Hostinger Reach versus MailerLite
Waarom kiezen voor Hostinger Reach?
AI-e-mailtemplates in seconden
Begin nooit helemaal opnieuw. Typ je idee in en ontvang binnen enkele seconden een professionele e-mail. Volledige controle om te bewerken, zonder te hoeven worstelen met HTML-blokken of ontwerp – de AI maakt het voor je.
Eenvoudige e-mailautomatisering
Plan e-mails in om tijd te besparen en consistent te blijven. Gebruik kant-en-klare automatiseringssjablonen voor welkomstreeksen of drip-campagnes. Geen handmatig werk, maximale betrokkenheid.
Altijd in lijn met het merk
Stel je logo, kleuren en bedrijfsgegevens één keer in. Deze worden vervolgens automatisch toegepast op elke e-mail. Bonus: je campagnes worden uitgevoerd zonder het Hostinger Reach-logo.
Prijsvergelijking
Abonnees
Prijs
Prijs
Tot 500
€5,99
$15
Tot 2.500
€23,99
$30
Tot 5.000
€41,99
$37,50
Tot 10k
€68,99
$82,50
Tot 50.000
€236,99
$255
*Datum van vergelijking: dec 1, 2025.
Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.
Reach heeft echt potentie. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een besloten club opbouwen van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het is veel persoonlijker dan sociale media.
Prachtige AI-e-mails vanuit één enkele prompt
Start sneller met e-mailmarketing dankzij AI.
AI-e-mailgenerator
Begin nooit helemaal opnieuw. Typ je idee in en ontvang binnen enkele seconden een professionele e-mail, met volledige controle over de bewerkingen.
AI-gestuurde segmentatie
Chat met AI om de contacten te beschrijven die je wilt bereiken en ontvang een kant-en-klare groep op basis van hun gegevens en activiteiten.
Slimme onderwerpsuggesties
Verhoog de openingsratio met door AI gegenereerde onderwerpregels die aansluiten bij de inhoud van uw e-mails en direct de aandacht trekken.
Hoeveel abonnees heb je?
Maandelijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
E-mailautomatiseringen
E-mail templates
E-mailcampagnes
