Hostinger Reach vs. MailerLite

Por que escolher o Hostinger Reach?
Modelos de e-mail com IA em segundos
Nunca comece do zero. Digite sua ideia e receba um e-mail profissional em segundos. Controle total para editar, mas sem precisar se preocupar com blocos HTML ou design — a IA cria tudo para você.
Automações de e-mail fáceis
Agende e-mails para economizar tempo e manter a consistência. Use modelos de automação prontos para sequências de boas-vindas ou campanhas de e-mail marketing automatizadas. Zero trabalho manual, engajamento máximo.
Sempre em sintonia com a marca.
Configure seu logotipo, cores e informações comerciais uma única vez. Essas configurações serão aplicadas automaticamente a todos os seus e-mails. Além disso, suas campanhas serão veiculadas sem o logotipo da Hostinger Reach.
Comparação de preços
Assinantes
Preço
Até 500
R$ 32,99
$ 15
Até 2.500
R$ 149,99
$ 30
Até 5.000
R$ 269,99
$ 37,50
Até 10 mil
R$ 439,99
$ 82,50
Até 50 mil
R$ 1.499,99
$ 255
*Data da comparação: Dez 1, 2025.
Com o Hostinger Reach, eu capturo leads, segmento e envio sem precisar ficar alternando entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.
O Reach tem um potencial real. Posso enviar newsletters e construir um clube privado de pessoas genuinamente interessadas na minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.
E-mails inteligentes gerados por IA a partir de uma única solicitação.
Comece a usar o marketing por e-mail mais rapidamente com IA.
Criador de e-mails com IA
Nunca comece do zero. Digite sua ideia e receba um e-mail profissional em segundos, com controle total sobre as edições.
Segmentação com inteligência artificial
Converse com a IA para descrever os contatos que deseja alcançar e obtenha um grupo pré-formulado com base em seus dados e atividades.
Sugestões inteligentes de temas
Aumente as taxas de abertura com linhas de assunto geradas por IA que combinam com o conteúdo do seu e-mail e chamam a atenção instantaneamente.
Mensal
Até 500 assinantes únicos por mês
Automações de e-mail
Modelos de e-mail
Campanhas de e-mail
Anual
Até 500 assinantes únicos por mês
Automações de e-mail
Modelos de e-mail
Campanhas de e-mail
