Hostinger Reach vs. MailerLite

Procurando uma alternativa ao MailerLite? Compare o Hostinger Reach e o MailerLite lado a lado para encontrar a melhor ferramenta de email marketing com inteligência artificial para o crescimento do seu negócio.

Por que escolher o Hostinger Reach?

Eliminamos a complexidade, as integrações complicadas e a necessidade de um diploma em marketing. O Reach permite que qualquer pessoa — de um blogueiro iniciante a uma pequena empresa em crescimento — crie, envie e acompanhe e-mails profissionais e alinhados à marca em minutos.

Modelos de e-mail com IA em segundos

Nunca comece do zero. Digite sua ideia e receba um e-mail profissional em segundos. Controle total para editar, mas sem precisar se preocupar com blocos HTML ou design — a IA cria tudo para você.

Automações de e-mail fáceis

Agende e-mails para economizar tempo e manter a consistência. Use modelos de automação prontos para sequências de boas-vindas ou campanhas de e-mail marketing automatizadas. Zero trabalho manual, engajamento máximo.

Sempre em sintonia com a marca.

Configure seu logotipo, cores e informações comerciais uma única vez. Essas configurações serão aplicadas automaticamente a todos os seus e-mails. Além disso, suas campanhas serão veiculadas sem o logotipo da Hostinger Reach.

Comparação de preços

A Hostinger acredita que toda pequena empresa merece ferramentas profissionais sem o preço exorbitante. Tornamos os recursos avançados acessíveis, para que os empreendedores individuais possam investir mais tempo e dinheiro diretamente no crescimento de seus negócios, e não em softwares caros com mensalidades elevadas.
Hostinger Reach
MailerLite

Assinantes

Preço
Preço

Até 500

R$ 32,99
$ 15

Até 2.500

R$ 149,99
$ 30

Até 5.000

R$ 269,99
$ 37,50

Até 10 mil

R$ 439,99
$ 82,50

Até 50 mil

R$ 1.499,99
$ 255

*Data da comparação: Dez 1, 2025.

Leonardo Amoyr

Com o Hostinger Reach, eu capturo leads, segmento e envio sem precisar ficar alternando entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.

Leonardo Amoyr

Empreendedor e Criador de Conteúdo

Kim Keogh Creates

O Reach tem um potencial real. Posso enviar newsletters e construir um clube privado de pessoas genuinamente interessadas na minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.

Kim Keogh Creates

Ilustradora / Criativa multifacetada | keoghcreates.com

E-mails inteligentes gerados por IA a partir de uma única solicitação.

Transforme ideias em e-mails profissionais em minutos - sem necessidade de experiência em design ou programação.
Construa uma base de clientes fiéis que sempre retornam.
Transforme sua ideia em um e-mail – em minutos
Edite e aprimore conversando com IA.
Acompanhe o que está funcionando para enviar mensagens mais inteligentes.
Acompanhe o que está funcionando para enviar mensagens mais inteligentes.
Comece a usar o marketing por e-mail mais rapidamente com IA.

Criador de e-mails com IA

Nunca comece do zero. Digite sua ideia e receba um e-mail profissional em segundos, com controle total sobre as edições.

Segmentação com inteligência artificial

Converse com a IA para descrever os contatos que deseja alcançar e obtenha um grupo pré-formulado com base em seus dados e atividades.

Sugestões inteligentes de temas

Aumente as taxas de abertura com linhas de assunto geradas por IA que combinam com o conteúdo do seu e-mail e chamam a atenção instantaneamente.

Garantia de reembolso de 30 dias

Quantos assinantes você tem?

0
50k
0% OFF

Mensal

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  32,99 /mês
Por 1 mês. Renovação por R$ 32,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 créditos de IA grátis por mês
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
Gerencie segmentos de público ilimitados com tecnologia de IA
Conecte o Criador de Sites da Hostinger ou o seu site WordPress
Suporte prioritário 24h

Automações de e-mail

Crie e-mails de boas-vindas automatizados
Crie sequências de e-mail automatizadas com intervalos
E-mails automatizados de carrinho abandonado e pós-venda do WooCommerce
E-mails de pós-venda automatizados para loja virtual no Criador de Sites da Hostinger

Modelos de e-mail

Gere modelos de e-mail usando IA
Edite modelos gerados por IA
Recarregue os créditos de IA a qualquer momento
Personalize e-mails com o nome ou e-mail do contato
Salve os elementos da marca para manter a consistência do design

Campanhas de e-mail

Agende as campanhas com antecedência
Monitore aberturas, cliques e desempenho
Envie e-mails de teste antes do lançamento
Mais popular
67% OFF

Anual

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  10,99 /mês
Por 12 meses. Renovação por R$ 10,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 créditos de IA grátis por mês
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
Gerencie segmentos de público ilimitados com tecnologia de IA
Conecte o Criador de Sites da Hostinger ou o seu site WordPress
Suporte prioritário 24h

Automações de e-mail

Crie e-mails de boas-vindas automatizados
Crie sequências de e-mail automatizadas com intervalos
E-mails automatizados de carrinho abandonado e pós-venda do WooCommerce
E-mails de pós-venda automatizados para loja virtual no Criador de Sites da Hostinger

Modelos de e-mail

Gere modelos de e-mail usando IA
Edite modelos gerados por IA
Recarregue os créditos de IA a qualquer momento
Personalize e-mails com o nome ou e-mail do contato
Salve os elementos da marca para manter a consistência do design

Campanhas de e-mail

Agende as campanhas com antecedência
Monitore aberturas, cliques e desempenho
Envie e-mails de teste antes do lançamento

O preço exibido é o valor mensal sem os impostos.

Reach

Entre em uma nova era do marketing por e-mail.

A sua privacidade é muito importante para nós

