Hostinger Reach vs. MailerLite

Perché scegliere Hostinger Reach?
Modelli di email AI in pochi secondi
Non partire mai da zero. Scrivi la tua idea e ricevi un'email professionale in pochi secondi. Hai il pieno controllo per le modifiche, ma non devi preoccuparti di blocchi HTML o di design: l'intelligenza artificiale la costruisce per te.
Automazioni e-mail semplici
Pianifica le email per risparmiare tempo e rimanere coerente. Utilizza modelli di automazione predefiniti per serie di benvenuto o campagne di drip marketing. Zero lavoro manuale, massimo coinvolgimento.
Sempre in linea con il marchio
Imposta il tuo logo, i colori e le informazioni aziendali una sola volta. Questi dati verranno applicati automaticamente a ogni email. Bonus: le tue campagne verranno pubblicate senza il logo Hostinger Reach.
Confronto dei prezzi
Abbonati
Prezzo
Fino a 500
5,99 €
$15
Fino a 2.500
23,99 €
$30
Fino a 5.000
41,99 €
$37,50
Fino a 10k
68,99 €
$82,50
Fino a 50k
236,99 €
$255
*Data del confronto: 1 Dic 2025.
Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. Tutto in un unico posto.
La portata ha un potenziale reale. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.
Il prezzo indicato è la tariffa mensile, escluse le tasse applicabili.