Hostinger Reach vs. MailerLite

Pronto per un'alternativa a MailerLite? Confronta Hostinger Reach e MailerLite per trovare il miglior strumento di email marketing basato sull'intelligenza artificiale per la tua attività in crescita.

Perché scegliere Hostinger Reach?

Abbiamo eliminato la complessità, le integrazioni poco pratiche e la necessità di una laurea in marketing. Reach consente a chiunque, dal blogger alle prime armi alla piccola impresa in crescita, di creare, inviare e monitorare email professionali e in linea con il brand in pochi minuti.

Modelli di email AI in pochi secondi

Non partire mai da zero. Scrivi la tua idea e ricevi un'email professionale in pochi secondi. Hai il pieno controllo per le modifiche, ma non devi preoccuparti di blocchi HTML o di design: l'intelligenza artificiale la costruisce per te.

Automazioni e-mail semplici

Pianifica le email per risparmiare tempo e rimanere coerente. Utilizza modelli di automazione predefiniti per serie di benvenuto o campagne di drip marketing. Zero lavoro manuale, massimo coinvolgimento.

Sempre in linea con il marchio

Imposta il tuo logo, i colori e le informazioni aziendali una sola volta. Questi dati verranno applicati automaticamente a ogni email. Bonus: le tue campagne verranno pubblicate senza il logo Hostinger Reach.

Confronto dei prezzi

Hostinger ritiene che ogni piccola impresa meriti strumenti professionali a prezzi accessibili. Rendiamo accessibili le funzionalità avanzate, così i liberi professionisti possono investire più tempo e denaro direttamente nella crescita della propria attività, senza dover acquistare costosi software mensili.
Hostinger Reach
MailerLite

Abbonati

Prezzo
Prezzo

Fino a 500

5,99 €
$15

Fino a 2.500

23,99 €
$30

Fino a 5.000

41,99 €
$37,50

Fino a 10k

68,99 €
$82,50

Fino a 50k

236,99 €
$255

*Data del confronto: 1 Dic 2025.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. Tutto in un unico posto.

Leonardo Amoyr

Imprenditore e creatore di contenuti

Kim Keogh Creates

La portata ha un potenziale reale. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.

Kim Keogh Creates

Illustratore / Creativo a tutto tondo | keoghcreates.com

Bellissime email AI da un unico prompt

Trasforma le tue idee in email professionali in pochi minuti, senza bisogno di alcuna esperienza di progettazione o programmazione.
Crea un pubblico fedele che continua a tornare
Dall'idea all'e-mail: in pochi minuti
Modifica e migliora chattando con l'IA
Tieni traccia di ciò che funziona per inviare messaggi in modo più intelligente
Inizia l'email marketing più velocemente con l'intelligenza artificiale

Generatore di email AI

Generatore di email AI

Non partire mai da zero. Scrivi la tua idea e ricevi un'email professionale in pochi secondi, con pieno controllo sulle modifiche.

Segmentazione basata sull'intelligenza artificiale

Segmentazione basata sull'intelligenza artificiale

Chatta con l'intelligenza artificiale per descrivere i contatti che vuoi raggiungere e ottenere un gruppo già pronto in base ai loro dettagli e alla loro attività.

Suggerimenti intelligenti per argomenti

Suggerimenti intelligenti per argomenti

Aumenta i tassi di apertura con righe dell'oggetto generate dall'intelligenza artificiale che corrispondono al contenuto della tua email e catturano immediatamente l'attenzione.

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Quanti abbonati hai?

0
50k
0% DI SCONTO

Mensile

Fino a 500 abbonati unici al mese

5,99  € /mese
Per 1 mese. Si rinnova a 5,99 €/mese.
Invia 3 500 email al mese
Ricevi 5 messaggi AI gratuiti al mese
Invia email senza il logo Reach
Gestisci segmenti di pubblico illimitati basati sull'AI
Collega il website builder di Hostinger o il sito WordPress
Assistenza clienti prioritaria 24/7

Automazioni email

Crea automazioni di email di benvenuto
Crea sequenze di email automatizzate con ritardi
Email automatizzate per carrelli abbandonati e post-acquisto di WooCommerce
Email post-acquisto automatizzate per l'e-commerce per il website builder di Hostinger

Template email

Genera template di email con l'AI
Modifica i template generati dall'AI
Ricarica i crediti AI in qualsiasi momento
Personalizza le email con il nome del contatto o l'email
Salva le risorse del brand per un design coerente

Campagne email

Pianifica le campagne in anticipo
Tieni traccia delle aperture, dei click e delle prestazioni
Invia email di prova prima del lancio
Popolare
67% DI SCONTO

Il prezzo indicato è la tariffa mensile, escluse le tasse applicabili.

Reach

Entra in una nuova era dell'email marketing

Abbiamo a cuore la tua privacy

