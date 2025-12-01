Hostinger Reach vs. MailerLite
Pourquoi choisir Hostinger Reach ?
Modèles d'e-mails IA en quelques secondes
Ne partez plus de zéro. Saisissez votre idée et obtenez un e-mail professionnel en quelques secondes. Modifiez-le entièrement, sans vous soucier des blocs HTML ni du design : l’IA s’en charge.
Automatisation facile des e-mails
Programmez vos e-mails pour gagner du temps et garantir une communication régulière. Utilisez des modèles d'automatisation prédéfinis pour vos séquences de bienvenue ou vos campagnes de marketing au goutte-à-goutte. Zéro intervention manuelle, engagement maximal.
Toujours fidèle à la marque
Configurez votre logo, vos couleurs et vos informations commerciales une seule fois. Ces paramètres seront ensuite appliqués automatiquement à tous vos e-mails. Bonus : vos campagnes s’affichent sans le logo Hostinger Reach.
Comparaison des prix
Abonnés
Prix
Prix
Jusqu'à 500
5,99 €
15 $
Jusqu'à 2 500
23,99 €
30 $
Jusqu'à 5 000
41,99 €
37,50 $
Jusqu'à 10 000
68,99 €
82,50 $
Jusqu'à 50 000
236,99 €
255 $
*Date de comparaison : 1 décembre 2025.
Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je les segmente et je les envoie sans jongler avec plusieurs outils. Tout est centralisé.
Reach a un réel potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un club privé de personnes réellement intéressées par mon art – c’est beaucoup plus personnel que les réseaux sociaux.
De superbes e-mails générés par l'IA à partir d'une simple invite
Démarrez plus rapidement vos campagnes d'emailing grâce à l'IA
Créateur d'emails IA
Ne partez plus de zéro. Saisissez votre idée et obtenez un e-mail professionnel en quelques secondes, avec un contrôle total sur les modifications.
Segmentation basée sur l'IA
Discutez avec l'IA pour décrire les contacts que vous souhaitez atteindre et obtenez un groupe prêt à l'emploi en fonction de leurs informations et de leur activité.
Suggestions de sujets intelligents
Augmentez vos taux d'ouverture grâce à des objets générés par l'IA qui correspondent au contenu de vos e-mails et captent instantanément l'attention.
Combien d'abonnés avez-vous ?
Mensuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Automatisations d'email
Templates d'email
Campagnes email
Annuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Automatisations d'email
Templates d'email
Campagnes email
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.