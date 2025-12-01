Hostinger Reach vs. MailerLite

Vous cherchez une alternative à MailerLite ? Comparez Hostinger Reach et MailerLite côte à côte pour trouver l’outil de marketing par e-mail basé sur l’IA le mieux adapté à votre entreprise en pleine croissance.

Pourquoi choisir Hostinger Reach ?

Nous avons simplifié le processus, éliminé les intégrations complexes et rendu accessible à tous, même aux plus novices comme aux petites entreprises en pleine croissance. Reach permet à chacun de créer, d'envoyer et de suivre des e-mails professionnels et conformes à son image de marque en quelques minutes.

Modèles d'e-mails IA en quelques secondes

Ne partez plus de zéro. Saisissez votre idée et obtenez un e-mail professionnel en quelques secondes. Modifiez-le entièrement, sans vous soucier des blocs HTML ni du design : l’IA s’en charge.

Automatisation facile des e-mails

Programmez vos e-mails pour gagner du temps et garantir une communication régulière. Utilisez des modèles d'automatisation prédéfinis pour vos séquences de bienvenue ou vos campagnes de marketing au goutte-à-goutte. Zéro intervention manuelle, engagement maximal.

Toujours fidèle à la marque

Configurez votre logo, vos couleurs et vos informations commerciales une seule fois. Ces paramètres seront ensuite appliqués automatiquement à tous vos e-mails. Bonus : vos campagnes s’affichent sans le logo Hostinger Reach.

Comparaison des prix

Chez Hostinger, nous pensons que chaque petite entreprise mérite des outils professionnels à un prix abordable. Nous rendons les fonctionnalités avancées accessibles afin que les entrepreneurs indépendants puissent investir davantage de temps et d'argent dans le développement de leur activité, plutôt que dans des logiciels coûteux par abonnement mensuel.
Hostinger Reach
MailerLite

Abonnés

Prix
Prix

Jusqu'à 500

5,99 €
15 $

Jusqu'à 2 500

23,99 €
30 $

Jusqu'à 5 000

41,99 €
37,50 $

Jusqu'à 10 000

68,99 €
82,50 $

Jusqu'à 50 000

236,99 €
255 $

*Date de comparaison : 1 décembre 2025.

Leonardo Amoyr

Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je les segmente et je les envoie sans jongler avec plusieurs outils. Tout est centralisé.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

Kim Keogh Creates

Reach a un réel potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un club privé de personnes réellement intéressées par mon art – c’est beaucoup plus personnel que les réseaux sociaux.

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Créative polyvalente | keoghcreates.com

De superbes e-mails générés par l'IA à partir d'une simple invite

Transformez vos idées en e-mails professionnels en quelques minutes – aucune expérience en design ou en programmation n'est requise.
Constituez une audience fidèle qui revient régulièrement.
Passez de l'idée à l'email en quelques minutes.
Modifiez et améliorez en discutant avec l'IA
Suivez ce qui fonctionne pour envoyer des messages plus pertinents.
Constituez une audience fidèle qui revient régulièrement.
Passez de l'idée à l'email en quelques minutes.
Modifiez et améliorez en discutant avec l'IA
Suivez ce qui fonctionne pour envoyer des messages plus pertinents.
Constituez une audience fidèle qui revient régulièrement.
Passez de l'idée à l'email en quelques minutes.
Modifiez et améliorez en discutant avec l'IA
Constituez une audience fidèle qui revient régulièrement.
Passez de l'idée à l'email en quelques minutes.
Modifiez et améliorez en discutant avec l'IA
Suivez ce qui fonctionne pour envoyer des messages plus pertinents.
Constituez une audience fidèle qui revient régulièrement.
Passez de l'idée à l'email en quelques minutes.
Modifiez et améliorez en discutant avec l'IA
Suivez ce qui fonctionne pour envoyer des messages plus pertinents.
Constituez une audience fidèle qui revient régulièrement.
Passez de l'idée à l'email en quelques minutes.
Modifiez et améliorez en discutant avec l'IA

Démarrez plus rapidement vos campagnes d'emailing grâce à l'IA

Créateur d'emails IA

Créateur d'emails IA

Ne partez plus de zéro. Saisissez votre idée et obtenez un e-mail professionnel en quelques secondes, avec un contrôle total sur les modifications.

Segmentation basée sur l'IA

Segmentation basée sur l'IA

Discutez avec l'IA pour décrire les contacts que vous souhaitez atteindre et obtenez un groupe prêt à l'emploi en fonction de leurs informations et de leur activité.

Suggestions de sujets intelligents

Suggestions de sujets intelligents

Augmentez vos taux d'ouverture grâce à des objets générés par l'IA qui correspondent au contenu de vos e-mails et captent instantanément l'attention.

Garantie de remboursement de 30 jours

Combien d'abonnés avez-vous ?

0
50k
-0 %

Mensuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

5,99  € /mois
Pour 1 mois. Renouvellement au prix de 5,99 €/mois.
Envoyez 3 500 emails par mois
Obtenez 5 crédits IA gratuits par mois
Envoyez des emails sans le logo Reach
Gérez un nombre illimité de segments d'audience basés sur l'IA
Connectez le créateur de sites internet de Hostinger ou votre site WordPress
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7

Automatisations d'email

Créez des automatisations d'emails de bienvenue
Créez des séquences d'emails automatisées avec des délais personnalisés
Emails de panier abandonné et après achat automatisés pour WooCommerce
Emails après achat automatisés pour l'e-commerce avec le créateur de sites internet de Hostinger

Templates d'email

Créez des templates d'emails avec l'IA
Modifiez les templates créés par l'IA
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Personnalisez vos emails avec le nom ou l'adresse email du contact
Centralisez les éléments de votre marque pour des designs toujours cohérents

Campagnes email

Planifiez vos campagnes à l'avance
Suivez les ouvertures, les clics et les performances
Envoyez des emails de test avant l'envoi
Le plus populaire
-67 %

Annuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

1,99  € /mois
Pour 12 mois. Renouvellement au prix de 1,99 €/mois.
Envoyez 3 500 emails par mois
Obtenez 5 crédits IA gratuits par mois
Envoyez des emails sans le logo Reach
Gérez un nombre illimité de segments d'audience basés sur l'IA
Connectez le créateur de sites internet de Hostinger ou votre site WordPress
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7

Automatisations d'email

Créez des automatisations d'emails de bienvenue
Créez des séquences d'emails automatisées avec des délais personnalisés
Emails de panier abandonné et après achat automatisés pour WooCommerce
Emails après achat automatisés pour l'e-commerce avec le créateur de sites internet de Hostinger

Templates d'email

Créez des templates d'emails avec l'IA
Modifiez les templates créés par l'IA
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Personnalisez vos emails avec le nom ou l'adresse email du contact
Centralisez les éléments de votre marque pour des designs toujours cohérents

Campagnes email

Planifiez vos campagnes à l'avance
Suivez les ouvertures, les clics et les performances
Envoyez des emails de test avant l'envoi

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.

Reach

Entrez dans une nouvelle ère du marketing par e-mail

Le respect de votre vie privée, notre priorité

