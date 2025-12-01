Hostinger Reach vs. MailerLite
Warum Hostinger Reach wählen?
KI-E-Mail-Vorlagen in Sekundenschnelle
Fangen Sie nie bei null an. Geben Sie Ihre Idee ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden eine professionelle E-Mail. Sie haben die volle Kontrolle über die Bearbeitung, müssen sich aber nicht mit HTML-Blöcken oder Design herumschlagen – die KI erstellt sie für Sie.
Einfache E-Mail-Automatisierung
Planen Sie E-Mails im Voraus, um Zeit zu sparen und einen konsistenten E-Mail-Verkehr zu gewährleisten. Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungsvorlagen für Willkommensserien oder Drip-Kampagnen. Kein manueller Aufwand, maximale Interaktion.
Immer markenkonform
Legen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Unternehmensinformationen einmalig fest. Diese werden dann automatisch in jede E-Mail übernommen. Vorteil: Ihre Kampagnen werden ohne das Hostinger Reach-Logo ausgestrahlt.
Preisvergleich
Abonnenten
Preis
Preis
Bis zu 500
5,99 €
15 $
Bis zu 2.500
23,99 €
30 US-Dollar
Bis zu 5.000
41,99 €
37,50 €
Bis zu 10.000
68,99 €
82,50 €
Bis zu 50.000
236,99 €
255 $
*Vergleichsdatum: 1. Dez. 2025.
Mit Hostinger Reach sammle, segmentiere und versende ich Leads, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.
Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter verschicken und einen privaten Club von Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – das ist viel persönlicher als soziale Medien.
Wunderschöne KI-E-Mails aus einer einzigen Eingabeaufforderung
Starten Sie Ihr E-Mail-Marketing schneller mit KI
KI-E-Mail-Generator
Fangen Sie nie bei Null an. Geben Sie Ihre Idee ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden eine professionelle E-Mail – mit voller Kontrolle über alle Änderungen.
KI-gestützte Segmentierung
Beschreiben Sie im Chat mit einer KI die Kontakte, die Sie erreichen möchten, und erhalten Sie eine vorgefertigte Gruppe basierend auf deren Daten und Aktivitäten.
Intelligente Themenvorschläge
Steigern Sie Ihre Öffnungsraten mit KI-generierten Betreffzeilen, die zu Ihrem E-Mail-Inhalt passen und sofort Aufmerksamkeit erregen.
Wie viele Abonnenten haben Sie?
Monatlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
E-Mail-Automatisierungen
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Kampagnen
Jährlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
E-Mail-Automatisierungen
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Kampagnen
