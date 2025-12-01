Hostinger Reach vs. MailerLite

Bereit für eine Alternative zu MailerLite? Vergleichen Sie Hostinger Reach und MailerLite direkt miteinander, um das beste KI-gestützte E-Mail-Marketing-Tool für Ihr wachsendes Unternehmen zu finden.

Warum Hostinger Reach wählen?

Wir haben die Komplexität, die umständlichen Integrationen und die Notwendigkeit eines Marketingstudiums beseitigt. Mit Reach kann jeder – vom Einsteiger-Blogger bis zum wachsenden Kleinunternehmen – in wenigen Minuten professionelle, markengerechte E-Mails erstellen, versenden und deren Erfolg messen.

KI-E-Mail-Vorlagen in Sekundenschnelle

Fangen Sie nie bei null an. Geben Sie Ihre Idee ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden eine professionelle E-Mail. Sie haben die volle Kontrolle über die Bearbeitung, müssen sich aber nicht mit HTML-Blöcken oder Design herumschlagen – die KI erstellt sie für Sie.

Einfache E-Mail-Automatisierung

Planen Sie E-Mails im Voraus, um Zeit zu sparen und einen konsistenten E-Mail-Verkehr zu gewährleisten. Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungsvorlagen für Willkommensserien oder Drip-Kampagnen. Kein manueller Aufwand, maximale Interaktion.

Immer markenkonform

Legen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Unternehmensinformationen einmalig fest. Diese werden dann automatisch in jede E-Mail übernommen. Vorteil: Ihre Kampagnen werden ohne das Hostinger Reach-Logo ausgestrahlt.

Preisvergleich

Hostinger ist überzeugt, dass jedes kleine Unternehmen professionelle Tools verdient, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Wir bieten fortschrittliche Funktionen zu erschwinglichen Preisen an, damit Einzelunternehmer mehr Zeit und Geld in das Wachstum ihres Unternehmens investieren können, anstatt in teure monatliche Software.
Hostinger Reach
MailerLite

Abonnenten

Preis
Preis

Bis zu 500

5,99 €
15 $

Bis zu 2.500

23,99 €
30 US-Dollar

Bis zu 5.000

41,99 €
37,50 €

Bis zu 10.000

68,99 €
82,50 €

Bis zu 50.000

236,99 €
255 $

*Vergleichsdatum: 1. Dez. 2025.

Leonardo Amoyr

Mit Hostinger Reach sammle, segmentiere und versende ich Leads, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.

Leonardo Amoyr

Unternehmer & Content Creator

Kim Keogh Creates

Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter verschicken und einen privaten Club von Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – das ist viel persönlicher als soziale Medien.

Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround-Kreativer | keoghcreates.com

Wunderschöne KI-E-Mails aus einer einzigen Eingabeaufforderung

Verwandeln Sie Ihre Ideen in wenigen Minuten in professionelle E-Mails – Design- oder Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.
Schaffen Sie sich ein treues Publikum, das immer wieder zurückkehrt.
Von der Idee zur E-Mail – in wenigen Minuten
Schaffen Sie sich ein treues Publikum, das immer wieder zurückkehrt.
Schaffen Sie sich ein treues Publikum, das immer wieder zurückkehrt.
Schaffen Sie sich ein treues Publikum, das immer wieder zurückkehrt.
Schaffen Sie sich ein treues Publikum, das immer wieder zurückkehrt.
Schaffen Sie sich ein treues Publikum, das immer wieder zurückkehrt.
Starten Sie Ihr E-Mail-Marketing schneller mit KI

KI-E-Mail-Generator

KI-E-Mail-Generator

Fangen Sie nie bei Null an. Geben Sie Ihre Idee ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden eine professionelle E-Mail – mit voller Kontrolle über alle Änderungen.

KI-gestützte Segmentierung

KI-gestützte Segmentierung

Beschreiben Sie im Chat mit einer KI die Kontakte, die Sie erreichen möchten, und erhalten Sie eine vorgefertigte Gruppe basierend auf deren Daten und Aktivitäten.

Intelligente Themenvorschläge

Intelligente Themenvorschläge

Steigern Sie Ihre Öffnungsraten mit KI-generierten Betreffzeilen, die zu Ihrem E-Mail-Inhalt passen und sofort Aufmerksamkeit erregen.

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Wie viele Abonnenten haben Sie?

0
50k
0 % Rabatt

Monatlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

5,99  € /Mon.
Für 1 Monat. Verlängerungspreis: 5,99 €/Mon.
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 monatliche KI-Credits gratis erhalten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
Unbegrenzt viele KI-gestützte Zielgruppensegmente verwalten
Mit Hostinger Website-Baukasten oder WordPress verbinden
24/7 Prioritätssupport

E-Mail-Automatisierungen

Automatisierte Willkommens-E-Mails erstellen
Automatisierte E-Mail-Sequenzen zeitgesteuert erstellen
Automatisierte WooCommerce Warenkorbabbruch- und Nachkauf-E-Mails
Automatisierte E-Commerce Nachkauf-E-Mails für Hostinger Website-Baukasten

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen mit KI erstellen
KI-generierte Vorlagen bearbeiten
Jederzeit KI-Credits aufladen
E-Mails mit Namen oder E-Mail-Adresse personalisieren
Marken-Assets für einheitliches Design speichern

E-Mail-Kampagnen

Kampagnen im Voraus planen
Öffnungen, Klicks und Leistung verfolgen
Test-E-Mails vor dem Versand senden
BESTSELLER
67 % Rabatt

Jährlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

1,99  € /Mon.
Für 12 Monate. Verlängerungspreis: 1,99 €/Mon.
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 monatliche KI-Credits gratis erhalten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
Unbegrenzt viele KI-gestützte Zielgruppensegmente verwalten
Mit Hostinger Website-Baukasten oder WordPress verbinden
24/7 Prioritätssupport

E-Mail-Automatisierungen

Automatisierte Willkommens-E-Mails erstellen
Automatisierte E-Mail-Sequenzen zeitgesteuert erstellen
Automatisierte WooCommerce Warenkorbabbruch- und Nachkauf-E-Mails
Automatisierte E-Commerce Nachkauf-E-Mails für Hostinger Website-Baukasten

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen mit KI erstellen
KI-generierte Vorlagen bearbeiten
Jederzeit KI-Credits aufladen
E-Mails mit Namen oder E-Mail-Adresse personalisieren
Marken-Assets für einheitliches Design speichern

E-Mail-Kampagnen

Kampagnen im Voraus planen
Öffnungen, Klicks und Leistung verfolgen
Test-E-Mails vor dem Versand senden

Der angezeigte Preis ist der monatliche Preis ohne anfallende Steuern.

Reach

Treten Sie ein in eine neue Ära des E-Mail-Marketings

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

