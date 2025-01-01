Hostinger Reach frente a MailerLite
¿Por qué elegir Hostinger Reach?
Plantillas de correo electrónico con IA en segundos
Nunca empieces desde cero. Escribe tu idea y recibe un correo electrónico profesional en segundos. Control total para editar, pero sin complicaciones con bloques HTML ni diseño: la IA lo crea por ti.
Automatizaciones de correo electrónico sencillas
Programa tus correos electrónicos para ahorrar tiempo y mantener la coherencia. Usa plantillas de automatización prediseñadas para series de bienvenida o campañas de goteo. Cero trabajo manual, máxima interacción.
Siempre en la marca
Configura tu logotipo, colores e información comercial una vez. Esto se aplicará automáticamente a cada correo electrónico. Además, tus campañas se publicarán sin el logotipo de Hostinger Reach.
Comparación de precios
Suscriptores
Precio
Hasta 500
CO$ 25.900
$15
Hasta 2.500
CO$ 112.900
$30
Hasta 5.000
CO$ 200.900
$37.50
Hasta 10k
CO$ 326.900
$82.50
Hasta 50k
CO$ 1.129.900
$255
*Fecha de comparación: 1 de Dic de 2025.
Con Hostinger Reach, recopilo clientes potenciales, los segmento y los envío sin tener que hacer malabarismos con varias herramientas. Todo está en un solo lugar.
El alcance tiene un potencial real. Puedo enviar boletines informativos y crear un club privado de personas genuinamente interesadas en mi arte; es mucho más personal que las redes sociales.
Hermosos correos electrónicos de IA a partir de un solo mensaje
Inicie el marketing por correo electrónico más rápido con IA
Creador de correo electrónico con IA
Nunca empieces desde cero. Escribe tu idea y recibe un correo electrónico profesional en segundos, con control total sobre las ediciones.
Segmentación impulsada por IA
Chatea con IA para describir los contactos a los que quieres llegar y obtén un grupo listo para usar en función de sus detalles y actividad.
Sugerencias de temas inteligentes
Aumente las tasas de apertura con líneas de asunto generadas por IA que coincidan con el contenido de su correo electrónico y capten la atención al instante.
¿Cuantos suscriptores tienes?
Mensual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
Automatizaciones de email
Plantillas de email
Campañas de email
Anual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
Automatizaciones de email
Plantillas de email
Campañas de email
