Hostinger Reach frente a MailerLite

¿Listo para una alternativa a MailerLite? Compara Hostinger Reach y MailerLite para encontrar la mejor herramienta de email marketing con IA para tu negocio en crecimiento.

¿Por qué elegir Hostinger Reach?

Eliminamos la complejidad, las integraciones engorrosas y la necesidad de un título en marketing. Reach permite a cualquier persona, desde un bloguero principiante hasta una pequeña empresa en expansión, crear, enviar y hacer seguimiento de correos electrónicos profesionales y de marca en minutos.

Plantillas de correo electrónico con IA en segundos

Nunca empieces desde cero. Escribe tu idea y recibe un correo electrónico profesional en segundos. Control total para editar, pero sin complicaciones con bloques HTML ni diseño: la IA lo crea por ti.

Automatizaciones de correo electrónico sencillas

Programa tus correos electrónicos para ahorrar tiempo y mantener la coherencia. Usa plantillas de automatización prediseñadas para series de bienvenida o campañas de goteo. Cero trabajo manual, máxima interacción.

Siempre en la marca

Configura tu logotipo, colores e información comercial una vez. Esto se aplicará automáticamente a cada correo electrónico. Además, tus campañas se publicarán sin el logotipo de Hostinger Reach.

Comparación de precios

Hostinger cree que toda pequeña empresa merece herramientas profesionales sin un precio elevado. Ofrecemos funciones avanzadas asequibles, para que los emprendedores puedan invertir más tiempo y dinero directamente en el crecimiento de su negocio, no en costosos programas mensuales.
Hostinger Reach
MailerLite

Suscriptores

Precio
Precio

Hasta 500

5,99 €
$15

Hasta 2.500

23,99 €
$30

Hasta 5.000

41,99 €
$37.50

Hasta 10k

68,99 €
$82.50

Hasta 50k

236,99 €
$255

*Fecha de comparación: 1 de Dic de 2025.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, recopilo clientes potenciales, los segmento y los envío sin tener que hacer malabarismos con varias herramientas. Todo está en un solo lugar.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Kim Keogh Creates

El alcance tiene un potencial real. Puedo enviar boletines informativos y crear un club privado de personas genuinamente interesadas en mi arte; es mucho más personal que las redes sociales.

Kim Keogh Creates

Ilustrador / Creativo integral | keoghcreates.com

Hermosos correos electrónicos de IA a partir de un solo mensaje

Convierta sus ideas en correos electrónicos profesionales en minutos: no necesita experiencia en diseño o codificación.
Inicie el marketing por correo electrónico más rápido con IA

Creador de correo electrónico con IA

Creador de correo electrónico con IA

Nunca empieces desde cero. Escribe tu idea y recibe un correo electrónico profesional en segundos, con control total sobre las ediciones.

Segmentación impulsada por IA

Segmentación impulsada por IA

Chatea con IA para describir los contactos a los que quieres llegar y obtén un grupo listo para usar en función de sus detalles y actividad.

Sugerencias de temas inteligentes

Sugerencias de temas inteligentes

Aumente las tasas de apertura con líneas de asunto generadas por IA que coincidan con el contenido de su correo electrónico y capten la atención al instante.

Garantía de devolución de dinero de 30 días

¿Cuantos suscriptores tienes?

0
50k
-0%

Mensual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

5,99  € /mes
Durante 1 mes. Se renueva a 5,99 €/mes.
Envía 3 500 emails al mes
Obtén 5 créditos de IA mensuales gratuitos
Envia emails sin el logo de Reach
Gestiona segmentos de audiencia ilimitados con tecnología de IA
Conecta tu sitio web de Hostinger o WordPress
Atención al cliente prioritaria las 24 horas

Automatizaciones de email

Crea automatizaciones de emails de bienvenida
Crea secuencias de email automatizadas con retrasos
Emails de WooCommerce automatizados sobre carritos abandonados y luego de la compra
Emails de ecommerce automatizados posteriores a la compra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Genera plantillas de email mediante la IA
Edita plantillas generadas con IA
Recarga créditos de IA en cualquier momento
Personaliza los emails con el nombre o el correo electrónico del contacto
Guarda los recursos de marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planifica las campañas con anticipación
Haz seguimiento de aperturas, clics y rendimiento
Envia emails de prueba antes de la publicación
Más vendido
-67%

Anual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

1,99  € /mes
Durante 12 meses. Se renueva a 1,99 €/mes.
Envía 3 500 emails al mes
Obtén 5 créditos de IA mensuales gratuitos
Envia emails sin el logo de Reach
Gestiona segmentos de audiencia ilimitados con tecnología de IA
Conecta tu sitio web de Hostinger o WordPress
Atención al cliente prioritaria las 24 horas

Automatizaciones de email

Crea automatizaciones de emails de bienvenida
Crea secuencias de email automatizadas con retrasos
Emails de WooCommerce automatizados sobre carritos abandonados y luego de la compra
Emails de ecommerce automatizados posteriores a la compra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Genera plantillas de email mediante la IA
Edita plantillas generadas con IA
Recarga créditos de IA en cualquier momento
Personaliza los emails con el nombre o el correo electrónico del contacto
Guarda los recursos de marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planifica las campañas con anticipación
Haz seguimiento de aperturas, clics y rendimiento
Envia emails de prueba antes de la publicación

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables.

Reach

Entra en una nueva era del marketing por correo electrónico

