Pourquoi choisir Hostinger Reach ?

Nous avons fait simple : moins de complexité, moins d'intégrations compliquées, et pas besoin d'être expert(e) en marketing. Avec Reach, du blogueur débutant à la petite entreprise en pleine croissance, tout le monde peut créer, envoyer et suivre des emails professionnels, en quelques minutes.

Templates d'email IA en quelques secondes

Ne partez jamais de zéro. Décrivez votre idée et obtenez un email professionnel en quelques secondes. Vous gardez la main sur les modifications, sans vous compliquer la vie avec des blocs HTML ou le design. Laissez l'IA s'en charger.

Automatisation facile des emails

Planifiez vos emails pour gagner du temps et garder le rythme. Appuyez-vous sur des templates d'automatisation prêts à l'emploi pour vos séries de bienvenue ou vos campagnes drip. Aucun travail manuel, un maximum d'engagement.

Personnalisation des emails

Définissez votre logo, vos couleurs et les informations de votre entreprise une seule fois. Ils seront ensuite appliqués automatiquement à tous vos emails. Bonus : vos campagnes s'envoient sans le logo Hostinger Reach.

Comparaison des prix

Chez Hostinger, nous pensons que les petites entreprises méritent des outils professionnels accessibles. Nous rendons les fonctionnalités avancées abordables, pour que les solopreneurs puissent investir leur temps et leur argent dans la croissance de leur activité, et non dans des logiciels coûteux.
Hostinger Reach
MailerLite

Abonnés

Prix
Prix

Jusqu'à 500

5,99 €
15 $

Jusqu'à 2 500

23,99 €
30 $

Jusqu'à 5 000

41,99 €
37,50 $

Jusqu'à 10 000

68,99 €
82,50 $

Jusqu'à 50 000

236,99 €
255 $

*Date de comparaison : 1 février 2026.

Leonardo Amoyr

Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je segmente et j'envoie sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Tout est au même endroit.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

Kim Keogh Creates

Reach offre un vrai potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un espace privé avec des personnes qui apprécient mon art. C'est bien plus personnel que les réseaux sociaux.

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Créative polyvalente | keoghcreates.com

Des emails IA exceptionnels en une seule requête

Transformez vos idées en emails professionnels en quelques minutes. Aucune expérience en design ou en codage nécessaire.
Créez un public fidèle qui reviendra
Passez d'une idée à un email en quelques minutes
Modifiez et améliorez en discutant avec l'IA
Analysez ce qui fonctionne pour optimiser vos campagnes
Créez une communauté fidèle et engagée
Passez d'une idée à un email en quelques minutes
Modifiez et améliorez vos emails en discutant avec l'IA
Analysez ce qui fonctionne pour optimiser vos campagnes
Créez une communauté fidèle et engagée
Passez d'une idée à un email en quelques minutes
Modifiez et améliorez vos emails en discutant avec l'IA
Créez un public fidèle qui reviendra
Passez d'une idée à un email en quelques minutes
Modifiez et améliorez en discutant avec l'IA
Analysez ce qui fonctionne pour optimiser vos campagnes
Créez une communauté fidèle et engagée
Passez d'une idée à un email en quelques minutes
Modifiez et améliorez vos emails en discutant avec l'IA
Analysez ce qui fonctionne pour optimiser vos campagnes
Créez une communauté fidèle et engagée
Passez d'une idée à un email en quelques minutes
Modifiez et améliorez vos emails en discutant avec l'IA

Lancez vos campagnes email plus rapidement grâce à l'IA

Créateur d'emails IA

Créateur d'emails IA

Ne partez jamais de zéro. Décrivez votre idée et obtenez un email professionnel en quelques secondes, tout en gardant la main sur les modifications.

Segmentation optimisée par l'IA

Segmentation optimisée par l'IA

Discutez avec l'IA pour définir les personnes que vous souhaitez cibler et obtenez un groupe prêt à l'emploi créé selon leurs données et leur activité.

Suggestions d'objets d'emails

Suggestions d'objets d'emails

Augmentez vos taux d'ouverture grâce à des objets créés par l'IA qui correspondent au contenu de votre email et captent immédiatement l'attention.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Combien d'abonnés avez-vous ?

0
50k
-0 %

Mensuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

5,99  € /mois
Pour 1 mois. Renouvellement au prix de 5,99 €/mois.
Envoyez 3 500 emails par mois
Obtenez 5 crédits IA gratuits par mois
Envoyez des emails sans le logo Reach
Gérez un nombre illimité de segments d'audience basés sur l'IA
Connectez le créateur de sites internet de Hostinger ou votre site WordPress
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7

Automatisations d'email

Créez des automatisations d'emails de bienvenue
Créez des séquences d'emails automatisées avec des délais personnalisés
Emails de panier abandonné et après achat automatisés pour WooCommerce
Emails après achat automatisés pour l'e-commerce avec le créateur de sites internet de Hostinger

Templates d'email

Créez des templates d'emails avec l'IA
Modifiez les templates créés par l'IA
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Personnalisez vos emails avec le nom ou l'adresse email du contact
Centralisez les éléments de votre marque pour des designs toujours cohérents

Campagnes email

Planifiez vos campagnes à l'avance
Suivez les ouvertures, les clics et les performances
Envoyez des emails de test avant l'envoi
Le plus populaire
-67 %

Annuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

1,99  € /mois
Pour 12 mois. Renouvellement au prix de 1,99 €/mois.
Envoyez 3 500 emails par mois
Obtenez 5 crédits IA gratuits par mois
Envoyez des emails sans le logo Reach
Gérez un nombre illimité de segments d'audience basés sur l'IA
Connectez le créateur de sites internet de Hostinger ou votre site WordPress
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7

Automatisations d'email

Créez des automatisations d'emails de bienvenue
Créez des séquences d'emails automatisées avec des délais personnalisés
Emails de panier abandonné et après achat automatisés pour WooCommerce
Emails après achat automatisés pour l'e-commerce avec le créateur de sites internet de Hostinger

Templates d'email

Créez des templates d'emails avec l'IA
Modifiez les templates créés par l'IA
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Personnalisez vos emails avec le nom ou l'adresse email du contact
Centralisez les éléments de votre marque pour des designs toujours cohérents

Campagnes email

Planifiez vos campagnes à l'avance
Suivez les ouvertures, les clics et les performances
Envoyez des emails de test avant l'envoi

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.

Reach

Entrez dans la nouvelle ère du marketing par email

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.