Pourquoi choisir Hostinger Reach ?
Templates d'email IA en quelques secondes
Ne partez jamais de zéro. Décrivez votre idée et obtenez un email professionnel en quelques secondes. Vous gardez la main sur les modifications, sans vous compliquer la vie avec des blocs HTML ou le design. Laissez l'IA s'en charger.
Automatisation facile des emails
Planifiez vos emails pour gagner du temps et garder le rythme. Appuyez-vous sur des templates d'automatisation prêts à l'emploi pour vos séries de bienvenue ou vos campagnes drip. Aucun travail manuel, un maximum d'engagement.
Personnalisation des emails
Définissez votre logo, vos couleurs et les informations de votre entreprise une seule fois. Ils seront ensuite appliqués automatiquement à tous vos emails. Bonus : vos campagnes s'envoient sans le logo Hostinger Reach.
Comparaison des prix
Abonnés
Prix
Prix
Jusqu'à 500
CHF 4.89
15 $
Jusqu'à 2 500
CHF 21.79
30 $
Jusqu'à 5 000
CHF 38.69
37,50 $
Jusqu'à 10 000
CHF 62.79
82,50 $
Jusqu'à 50 000
CHF 217.39
255 $
*Date de comparaison : 1 février 2026.
Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je segmente et j'envoie sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Tout est au même endroit.
Reach offre un vrai potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un espace privé avec des personnes qui apprécient mon art. C'est bien plus personnel que les réseaux sociaux.
Des emails IA exceptionnels en une seule requête
Lancez vos campagnes email plus rapidement grâce à l'IA
Créateur d'emails IA
Ne partez jamais de zéro. Décrivez votre idée et obtenez un email professionnel en quelques secondes, tout en gardant la main sur les modifications.
Segmentation optimisée par l'IA
Discutez avec l'IA pour définir les personnes que vous souhaitez cibler et obtenez un groupe prêt à l'emploi créé selon leurs données et leur activité.
Suggestions d'objets d'emails
Augmentez vos taux d'ouverture grâce à des objets créés par l'IA qui correspondent au contenu de votre email et captent immédiatement l'attention.
Combien d'abonnés avez-vous ?
Mensuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Automatisations d'email
Templates d'email
Campagnes email
Annuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Automatisations d'email
Templates d'email
Campagnes email
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.