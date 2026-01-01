GitLab-Hosting bietet einen virtuellen Raum, in dem Sie die gängige DevOps-Plattform ausführen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein GitLab-Projekt zu verwalten: Sie können entweder einen eigenen Server einrichten oder den Cloud-Service von GitLab über GitLab.com erwerben.

Wenn Sie jedoch umfangreiche Anpassungsoptionen wünschen, ist es am besten, sich einen VPS-Plan von Hosting-Anbietern wie Hostinger zu suchen.

Sie können die Servereinstellungen nach Ihren Wünschen konfigurieren, Ihr bevorzugtes Betriebssystem und Control Panel installieren, Tools von Drittanbietern integrieren, um bestimmte Funktionen hinzuzufügen und vieles mehr. Was die Sicherheit betrifft, so sind in jedem Tarif wöchentliche Backups und ein Snapshot enthalten.