GitLab होस्टिंग एक वर्चुअल स्पेस प्रदान करती है जहाँ आप लोकप्रिय DevOps प्लेटफॉर्म चला सकते हैं। GitLab प्रोजेक्ट को होस्ट करने के कई तरीके हैं – या तो अपना खुद का सर्वर सेटअप करना या GitLab.com के माध्यम से GitLab की क्लाउड सेवा खरीदना।

हालाँकि, यदि आप व्यापक कस्टमाइज़ेशन चाहते हैं, तो Hostinger जैसे होस्टिंग प्रदाताओं से VPS प्लान लेना सबसे अच्छा है।

यह आपको अपनी पसंद के अनुसार सर्वर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने, अपना पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करने, विशिष्ट फ़ंक्शन जोड़ने के लिए थर्ड-पार्टी टूल्स को इंटीग्रेट करने और बहुत कुछ करने की अनुमति देता है। सुरक्षा की बात करें तो, प्रत्येक प्लान में साप्ताहिक बैकअप और एक स्नैपशॉट शामिल होता है।