GitLab VPS hosting
आसान सहयोग, तेज़ ऐप डिप्लॉयमेंट
हाई-स्पीड डेवऑप्स प्लेटफॉर्म
शक्तिशाली होस्टिंग सुविधाओं का लाभ उठाएं
एक-क्लिक सेटअप
सीधे काम पर लग जाइए – एक क्लिक में GitLab के साथ Ubuntu 22.04 64bit इंस्टॉल करें और अपने सॉफ्टवेयर विकास को किकस्टार्ट करें।
त्रुटिहीन प्रदर्शन
NVMe स्टोरेज, AMD EPYC प्रोसेसर और KVM तकनीक के साथ, आपको तकनीकी खराबी और धीमी लोडिंग समय के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सर्वोत्तम सुरक्षा
हमारे अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल, वांगार्ड ट्रैफ़िक फ़िल्टर और मैलवेयर स्कैनर की बदौलत अपने सर्वर को हर समय सुरक्षित रखें।
शीर्ष रेटिंग वाली वीपीएस होस्टिंग कंपनी
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।