O GitLab é uma plataforma DevOps abrangente que se integra perfeitamente ao sistema de controle de versão Git. Ele fornece uma interface web intuitiva para gerenciar repositórios Git, mantendo a privacidade do seu código-fonte.

Amplamente conhecido por seus recursos colaborativos, o GitLab permite que as equipes trabalhem no código, acompanhem problemas e revisem alterações em tempo real.