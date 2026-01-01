hébergement GitLab

GitLab est une plateforme DevOps complète qui s’intègre parfaitement avec le système de contrôle de version Git. Il offre une interface web intuitive pour la gestion des dépôts Git tout en conservant la confidentialité de votre code source.

Réputé pour ses fonctionnalités collaboratives, GitLab permet aux équipes de travailler sur le code, de suivre les problèmes et de réviser les modifications en temps réel.