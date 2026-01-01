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.studio

Informazioni sul dominio .studio

Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .studio

Che cos'è un dominio .studio?

Il dominio .studio è un TLD generico spesso utilizzato da professionisti creativi, agenzie e studi. Flessibile e indipendente dalla posizione geografica, è adatto a portfolio, case di produzione e marchi di design.

A chi è destinato un dominio .studio?

Un dominio .studio è adatto ad agenzie di design, studi d'arte, fotografi e liberi professionisti creativi che desiderano presentare il proprio portfolio o i propri servizi. È ideale per mettere in risalto il lavoro visivo e rafforzare un'identità creativa professionale.

Perché scegliere un dominio .studio?

Un dominio .studio indica chiaramente uno spazio creativo o focalizzato sulla produzione, aiutando i visitatori a comprendere i servizi offerti a colpo d'occhio. Garantisce un'immagine coordinata e coerente su sito web, email e materiale di marketing, man mano che la tua attività si sviluppa.

Informazioni sul dominio per .studio

TLD
.studio
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
1 anno
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €

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Come ottenere il miglior nome di dominio

1. Includi il nome del tuo brand

Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
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FAQ sul dominio .studio

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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