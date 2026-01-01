Crea senza limiti con un dominio .studio.
43,99€/anno12,99€/1° annoPer il primo anno
70% di risparmio
Informazioni sul dominio .studio
Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .studio
Che cos'è un dominio .studio?
Il dominio .studio è un TLD generico spesso utilizzato da professionisti creativi, agenzie e studi. Flessibile e indipendente dalla posizione geografica, è adatto a portfolio, case di produzione e marchi di design.
A chi è destinato un dominio .studio?
Un dominio .studio è adatto ad agenzie di design, studi d'arte, fotografi e liberi professionisti creativi che desiderano presentare il proprio portfolio o i propri servizi. È ideale per mettere in risalto il lavoro visivo e rafforzare un'identità creativa professionale.
Perché scegliere un dominio .studio?
Un dominio .studio indica chiaramente uno spazio creativo o focalizzato sulla produzione, aiutando i visitatori a comprendere i servizi offerti a colpo d'occhio. Garantisce un'immagine coordinata e coerente su sito web, email e materiale di marketing, man mano che la tua attività si sviluppa.
Informazioni sul dominio per .studio
TLD
.studio
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
1 anno
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €
Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?
Non sono richieste competenze tecniche.
Assistenza specializzata 24/7.
Protezione gratuita della privacy del dominio
Pagina gratuita in arrivo o sito link in bio
Prezzi competitivi
Suggerimenti
Come ottenere il miglior nome di dominio
1. Includi il nome del tuo brand
Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
2. Sii breve
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
3. Meno è meglio
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
4. Pensa al tuo pubblico
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
5. Agisci in fretta
Esplora altre estensioni di dominio
.it
I clienti italiani si aspettano questo
.com
Il dominio preferito al mondo
.shop
Trasforma i visitatori in acquirenti
.io
Il dominio che ogni startup desidera
.icu
Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .icu
.xyz
Fresco. Moderno. Infinitamente versatile.
.pro
Mostra al mondo cosa sai fare meglio
.cloud
Dove operano le aziende moderne
FAQ sul dominio .studio
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.