Aiuta le persone a risolvere i loro problemi con un dominio .solutions
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Informazioni sul dominio .solutions
Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .solutions
Che cos'è un dominio .solutions?
.solutions è un TLD generico adatto ad aziende e professionisti che offrono servizi, risposte o soluzioni a problemi. È ampiamente utilizzato da società di consulenza, fornitori di tecnologia e siti web incentrati sull'assistenza clienti.
A chi è destinato un dominio .solutions?
Un dominio .solutions è adatto a consulenti, agenzie, fornitori di software e startup tecnologiche focalizzate sulla risoluzione dei problemi dei clienti. Segnala competenza nella risoluzione dei problemi per aziende di servizi, strumenti SaaS e piattaforme di supporto.
Perché scegliere un dominio .solutions?
Un dominio .solutions indica chiaramente che offrite soluzioni e servizi di problem solving, aiutando i visitatori a comprenderne rapidamente il valore. Garantisce inoltre un'immagine coordinata coerente su sito web, email e materiale di marketing, man mano che la vostra attività si sviluppa.
Informazioni sul dominio per .solutions
TLD
.solutions
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
1 anno
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
Domini IDN
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €
Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?
Non sono richieste competenze tecniche.
Assistenza specializzata 24/7.
Protezione gratuita della privacy del dominio
Pagina gratuita in arrivo o sito link in bio
Prezzi competitivi
Suggerimenti
Come ottenere il miglior nome di dominio
1. Includi il nome del tuo brand
Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
2. Sii breve
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
3. Meno è meglio
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
4. Pensa al tuo pubblico
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
5. Agisci in fretta
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FAQ sul dominio .solutions
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.