Aiuta le persone a risolvere i loro problemi con un dominio .solutions

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.solutions

Informazioni sul dominio .solutions

Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .solutions

Che cos'è un dominio .solutions?

.solutions è un TLD generico adatto ad aziende e professionisti che offrono servizi, risposte o soluzioni a problemi. È ampiamente utilizzato da società di consulenza, fornitori di tecnologia e siti web incentrati sull'assistenza clienti.

A chi è destinato un dominio .solutions?

Un dominio .solutions è adatto a consulenti, agenzie, fornitori di software e startup tecnologiche focalizzate sulla risoluzione dei problemi dei clienti. Segnala competenza nella risoluzione dei problemi per aziende di servizi, strumenti SaaS e piattaforme di supporto.

Perché scegliere un dominio .solutions?

Un dominio .solutions indica chiaramente che offrite soluzioni e servizi di problem solving, aiutando i visitatori a comprenderne rapidamente il valore. Garantisce inoltre un'immagine coordinata coerente su sito web, email e materiale di marketing, man mano che la vostra attività si sviluppa.

Informazioni sul dominio per .solutions

TLD
.solutions
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
1 anno
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
Domini IDN
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €

Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?

Non sono richieste competenze tecniche.
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Come ottenere il miglior nome di dominio

1. Includi il nome del tuo brand

Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
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FAQ sul dominio .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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