Inizia la storia con un dominio .news.

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Per il primo anno
.news

Informazioni sul dominio .news

Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .news

Che cos'è un dominio .news?

Il dominio .news è un dominio di primo livello generico creato per siti web di notizie, media e giornalismo. Non presenta restrizioni specifiche in termini di idoneità ed è ampiamente utilizzato per contenuti tempestivi e incentrati sull'informazione.

A chi è destinato un dominio .news?

Un dominio .news è ideale per editori, media, blogger e organizzazioni che condividono aggiornamenti tempestivi. Aiuta a dare risalto ai contenuti giornalistici, a rafforzare l'autorevolezza e a tenere informato il pubblico su argomenti generali o di nicchia.

Perché scegliere un dominio .news?

Un dominio .news chiarisce a colpo d'occhio il tuo focus, aiutando i visitatori a individuare rapidamente informazioni e aggiornamenti. Garantisce un'immagine coordinata coerente su sito web, email e materiale di marketing, man mano che la tua offerta di contenuti cresce.

Informazioni sul dominio per .news

TLD
.news
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
1 anno
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €

Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?

Non sono richieste competenze tecniche.
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Suggerimenti

Come ottenere il miglior nome di dominio

1. Includi il nome del tuo brand

Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
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FAQ sul dominio .news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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