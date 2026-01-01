Inizia la storia con un dominio .news.
35,99€/anno10,99€/1° annoPer il primo anno
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Informazioni sul dominio .news
Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .news
Che cos'è un dominio .news?
Il dominio .news è un dominio di primo livello generico creato per siti web di notizie, media e giornalismo. Non presenta restrizioni specifiche in termini di idoneità ed è ampiamente utilizzato per contenuti tempestivi e incentrati sull'informazione.
A chi è destinato un dominio .news?
Un dominio .news è ideale per editori, media, blogger e organizzazioni che condividono aggiornamenti tempestivi. Aiuta a dare risalto ai contenuti giornalistici, a rafforzare l'autorevolezza e a tenere informato il pubblico su argomenti generali o di nicchia.
Perché scegliere un dominio .news?
Un dominio .news chiarisce a colpo d'occhio il tuo focus, aiutando i visitatori a individuare rapidamente informazioni e aggiornamenti. Garantisce un'immagine coordinata coerente su sito web, email e materiale di marketing, man mano che la tua offerta di contenuti cresce.
Informazioni sul dominio per .news
TLD
.news
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
1 anno
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €
Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?
Non sono richieste competenze tecniche.
Assistenza specializzata 24/7.
Protezione gratuita della privacy del dominio
Pagina gratuita in arrivo o sito link in bio
Prezzi competitivi
Suggerimenti
Come ottenere il miglior nome di dominio
1. Includi il nome del tuo brand
Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
2. Sii breve
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
3. Meno è meglio
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
4. Pensa al tuo pubblico
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
5. Agisci in fretta
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FAQ sul dominio .news
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.