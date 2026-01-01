Che cos'è un dominio .company? .company è un TLD generico progettato per aziende di qualsiasi dimensione o settore. È ampiamente utilizzato per siti aziendali, portfolio e identità online professionali, senza limiti di posizione geografica.

A chi è destinato un dominio .company? Il dominio .company è ideale per aziende, agenzie e fornitori B2B che desiderano un'identità chiara e professionale. È adatto a holding, filiali e team globali che condividono una presenza online unificata.