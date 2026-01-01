Avvia la tua attività con un dominio .company

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.company

Informazioni sul dominio .company

Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .company

Che cos'è un dominio .company?

.company è un TLD generico progettato per aziende di qualsiasi dimensione o settore. È ampiamente utilizzato per siti aziendali, portfolio e identità online professionali, senza limiti di posizione geografica.

A chi è destinato un dominio .company?

Il dominio .company è ideale per aziende, agenzie e fornitori B2B che desiderano un'identità chiara e professionale. È adatto a holding, filiali e team globali che condividono una presenza online unificata.

Perché scegliere un dominio .company?

Un dominio .company comunica chiaramente l'attività della tua organizzazione e contribuisce a creare un'immagine professionale e coerente. Aiuta i visitatori a riconoscerti rapidamente e si adatta perfettamente a siti web, indirizzi email e strategie di branding a lungo termine.

Informazioni sul dominio per .company

TLD
.company
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
1 anno
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
Domini IDN
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €

Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?

Non sono richieste competenze tecniche.
Assistenza specializzata 24/7.
Protezione gratuita della privacy del dominio
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Suggerimenti

Come ottenere il miglior nome di dominio

1. Includi il nome del tuo brand

Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
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FAQ sul dominio .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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