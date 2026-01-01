Avvia la tua attività con un dominio .company
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Informazioni sul dominio .company
Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .company
Che cos'è un dominio .company?
.company è un TLD generico progettato per aziende di qualsiasi dimensione o settore. È ampiamente utilizzato per siti aziendali, portfolio e identità online professionali, senza limiti di posizione geografica.
A chi è destinato un dominio .company?
Il dominio .company è ideale per aziende, agenzie e fornitori B2B che desiderano un'identità chiara e professionale. È adatto a holding, filiali e team globali che condividono una presenza online unificata.
Perché scegliere un dominio .company?
Un dominio .company comunica chiaramente l'attività della tua organizzazione e contribuisce a creare un'immagine professionale e coerente. Aiuta i visitatori a riconoscerti rapidamente e si adatta perfettamente a siti web, indirizzi email e strategie di branding a lungo termine.
Informazioni sul dominio per .company
TLD
.company
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
1 anno
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
Domini IDN
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €
Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?
Non sono richieste competenze tecniche.
Assistenza specializzata 24/7.
Protezione gratuita della privacy del dominio
Pagina gratuita in arrivo o sito link in bio
Prezzi competitivi
Suggerimenti
Come ottenere il miglior nome di dominio
1. Includi il nome del tuo brand
Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
2. Sii breve
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
3. Meno è meglio
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
4. Pensa al tuo pubblico
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
5. Agisci in fretta
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FAQ sul dominio .company
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.