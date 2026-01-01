Attira clienti con un dominio .agency

31,99/anno3,99/1° anno
88% di risparmio
Per il primo anno
.agency

Informazioni sul dominio .agency

Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .agency

Che cos'è un dominio .agency?

Il dominio .agency è un TLD generico aperto, introdotto per agenzie, società di servizi e team di professionisti. È ampiamente utilizzato da aziende di marketing, creative, di reclutamento e di consulenza.

A chi è destinato un dominio .agency?

Il dominio .agency è ideale per agenzie di marketing, studi creativi, società di reclutamento e team di consulenza che desiderano un'identità online chiara e professionale. Si adatta sia a specialisti di nicchia che ad agenzie multiservizi.

Perché scegliere un dominio .agency?

Un dominio .agency comunica in modo chiaro i tuoi servizi professionali e rende il tuo marchio più facilmente riconoscibile. Supporta una denominazione coerente su sito web, email e campagne, contribuendo a mantenere la chiarezza man mano che la tua attività cresce.

Informazioni sul dominio per .agency

TLD
.agency
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
1 anno
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
Domini IDN
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €

Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?

Non sono richieste competenze tecniche.
Assistenza specializzata 24/7.
Protezione gratuita della privacy del dominio
Pagina gratuita in arrivo o sito link in bio
Prezzi competitivi
Suggerimenti

Come ottenere il miglior nome di dominio

1. Includi il nome del tuo brand

Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
I domini migliori si vendono velocemente: cerca e assicurati il tuo oggi stesso.Avvia la ricerca

Esplora altre estensioni di dominio

.it

I clienti italiani si aspettano questo

15,99 €5,99/1° annoVerifica la disponibilità

.com

Il dominio preferito al mondo

16,99 €0,01/1° annoVerifica la disponibilità

.shop

Trasforma i visitatori in acquirenti

32,99 €0,99/1° annoVerifica la disponibilità

.io

Il dominio che ogni startup desidera

65,99 €27,99/1° annoVerifica la disponibilità

.icu

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .icu

14,99 €1,99/1° annoVerifica la disponibilità

.xyz

Fresco. Moderno. Infinitamente versatile.

18,99 €1,99/1° annoVerifica la disponibilità

.pro

Mostra al mondo cosa sai fare meglio

29,99 €2,99/1° annoVerifica la disponibilità

.cloud

Dove operano le aziende moderne

24,99 €1,99/1° annoVerifica la disponibilità

FAQ sul dominio .agency

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.