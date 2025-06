n8n ja Zapier ovat molemmat työnkulun automaatiotyökaluja, mutta ne sopivat erilaisille käyttäjille.

Yksi Zapierin ongelmista on, että se on usein joustamaton ja moni ominaisuus on maksullinen. Resurssien skaalaaminen ja uusien työnkulkujen lisääminen voi myös olla arvaamattoman kallista. Toisin kuin Zapier, joka toimii tehtäväperusteisessa mallissa, n8n perustuu työnkulkuun ja on paremmin muokattavissa.

Jos kuitenkin tarvitset enemmän valmiita liittimiä, n8n tarjoaa niitä noin 1 900, kun taas Zapierilla niitä on yli 5 000.