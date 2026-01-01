أنشئ بلا حدود مع نطاق .studio
E£2,359/سنةE£659السنة الأولىللسنة الأولى
وفر 72%
حول دومين .studio
نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .studio
ما هو نطاق .studio؟
نطاق .studio هو نطاق عام يستخدمه عادةً المحترفون المبدعون والوكالات والاستوديوهات. يتميز هذا النطاق بمرونته وعدم ارتباطه بموقع جغرافي محدد، مما يجعله مناسبًا لعرض الأعمال الفنية وشركات الإنتاج والعلامات التجارية في مجال التصميم.
لمن يُناسب نطاق .studio؟
نطاق .studio مناسب لوكالات التصميم، واستوديوهات الفنون، والمصورين، والمبدعين المستقلين الذين يعرضون أعمالهم أو خدماتهم. إنه مثالي لإبراز الأعمال البصرية وتعزيز الهوية الإبداعية الاحترافية.
لماذا تختار نطاق .studio؟
يشير نطاق .studio بوضوح إلى مساحة إبداعية أو إنتاجية، مما يساعد الزوار على فهم خدماتك بسرعة. كما يدعم هذا النطاق هوية علامتك التجارية المتسقة عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع تطور أعمالك.
معلومات النطاق لـ .studio
نطاق المستوى الأعلى
.studio
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجاني
RegistrarLock
DNSSEC
رسوم ICANN
E£9.23
لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟
لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح
كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق
1. أضف اسم علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
2. اجعلها مختصرة
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
3. البساطة هي الأفضل
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
4. فكر في جمهورك
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
5. تصرف بسرعة
استكشف امتدادات النطاقات الأخرى
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عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الأسئلة الشائعة حول دومين studio.
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs E£659 for the first year. After that, the renewal fee is E£2,359/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.