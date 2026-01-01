ما هو نطاق .studio؟ نطاق .studio هو نطاق عام يستخدمه عادةً المحترفون المبدعون والوكالات والاستوديوهات. يتميز هذا النطاق بمرونته وعدم ارتباطه بموقع جغرافي محدد، مما يجعله مناسبًا لعرض الأعمال الفنية وشركات الإنتاج والعلامات التجارية في مجال التصميم.

لمن يُناسب نطاق .studio؟ نطاق .studio مناسب لوكالات التصميم، واستوديوهات الفنون، والمصورين، والمبدعين المستقلين الذين يعرضون أعمالهم أو خدماتهم. إنه مثالي لإبراز الأعمال البصرية وتعزيز الهوية الإبداعية الاحترافية.