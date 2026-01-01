أنشئ بلا حدود مع نطاق .studio

2,359/سنة659السنة الأولى
وفر 72%
للسنة الأولى
.studio

حول دومين .studio

نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .studio

ما هو نطاق .studio؟

نطاق .studio هو نطاق عام يستخدمه عادةً المحترفون المبدعون والوكالات والاستوديوهات. يتميز هذا النطاق بمرونته وعدم ارتباطه بموقع جغرافي محدد، مما يجعله مناسبًا لعرض الأعمال الفنية وشركات الإنتاج والعلامات التجارية في مجال التصميم.

لمن يُناسب نطاق .studio؟

نطاق .studio مناسب لوكالات التصميم، واستوديوهات الفنون، والمصورين، والمبدعين المستقلين الذين يعرضون أعمالهم أو خدماتهم. إنه مثالي لإبراز الأعمال البصرية وتعزيز الهوية الإبداعية الاحترافية.

لماذا تختار نطاق .studio؟

يشير نطاق .studio بوضوح إلى مساحة إبداعية أو إنتاجية، مما يساعد الزوار على فهم خدماتك بسرعة. كما يدعم هذا النطاق هوية علامتك التجارية المتسقة عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع تطور أعمالك.

معلومات النطاق لـ .studio

نطاق المستوى الأعلى
.studio
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجاني
RegistrarLock
DNSSEC
رسوم ICANN
E£⁦9.23⁩

لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟

لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح

كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق

1. أضف اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
تُباع النطاقات المميزة بسرعة - ابحث عن نطاقك واحجزه اليوم.ابدأ البحث

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الأسئلة الشائعة حول دومين studio.

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs E£⁦659⁩ for the first year. After that, the renewal fee is E£⁦2,359⁩/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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