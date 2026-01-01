قابل للتوسع بلا حدود مع نطاق .cloud

1,309/سنة99السنة الأولى
وفر 92%
للسنة الأولى
.cloud
احصل على نطاق مجاني .cloud مع استضافة مواقع ويب مميزة لمدة 12 شهرًا.

حول دومين .cloud

نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .cloud

ما هو نطاق .cloud؟

نطاق .cloud هو نطاق عام مصمم لخدمات الحوسبة السحابية ومنتجات البرمجيات كخدمة (SaaS) والمشاريع الرقمية. وهو متاح للجميع، مما يجعله شائعًا بين شركات التكنولوجيا والمطورين والأدوات الإلكترونية.

لمن يُناسب نطاق .cloud؟

يُعد نطاق .cloud مثاليًا لمزودي خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وشركات الاستضافة، ومستشاري تكنولوجيا المعلومات، والمطورين الذين يعرضون أدوات أو منصات سحابية. وهو مناسب لصفحات المنتجات، وخدمات البنية التحتية، ومحافظ التقنيات الحديثة.

لماذا تختار نطاق .cloud؟

يشير نطاق .cloud بوضوح إلى الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية الحديثة، مما يساعد الزوار على فهم مجال عملك بسرعة. كما يدعم هذا النطاق هوية علامتك التجارية بوضوح عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع تطور أعمالك.

معلومات النطاق لـ .cloud

نطاق المستوى الأعلى
.cloud
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
3 سنوات
حماية خصوصية الدومين
مجاني
حماية متقدمة للدومين
إضافة
RegistrarLock
الدومينات المعرّبة IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
E£⁦9.23⁩

لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟

لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح

كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق

1. أضف اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
تُباع النطاقات المميزة بسرعة - ابحث عن نطاقك واحجزه اليوم.ابدأ البحث

استكشف امتدادات النطاقات الأخرى

.com

المجال المفضل في العالم

E£⁦799⁩299السنة الأولىتحقق من التوفّر

.cloud

حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة

E£⁦1,309⁩99السنة الأولىتحقق من التوفّر

.shop

حوّل المتصفحين إلى مشترين

E£⁦1,519⁩49السنة الأولىتحقق من التوفّر

.io

النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة

E£⁦3,759⁩1,609السنة الأولىتحقق من التوفّر

.icu

أظهر لعملائك أنك تمارس أعمالك عبر الامتداد icu.

E£⁦809⁩99السنة الأولىتحقق من التوفّر

.info

عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً

E£⁦1,609⁩199السنة الأولىتحقق من التوفّر

.pro

أظهر للعالم ما تجيده

E£⁦1,609⁩149السنة الأولىتحقق من التوفّر

.online

عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

E£⁦1,809⁩49السنة الأولىتحقق من التوفّر

الأسئلة الشائعة حول دومين cloud.

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs E£⁦99⁩ for the first year. After that, the renewal fee is E£⁦1,309⁩/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.