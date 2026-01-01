ما هو نطاق .cloud؟ نطاق .cloud هو نطاق عام مصمم لخدمات الحوسبة السحابية ومنتجات البرمجيات كخدمة (SaaS) والمشاريع الرقمية. وهو متاح للجميع، مما يجعله شائعًا بين شركات التكنولوجيا والمطورين والأدوات الإلكترونية.

لمن يُناسب نطاق .cloud؟ يُعد نطاق .cloud مثاليًا لمزودي خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وشركات الاستضافة، ومستشاري تكنولوجيا المعلومات، والمطورين الذين يعرضون أدوات أو منصات سحابية. وهو مناسب لصفحات المنتجات، وخدمات البنية التحتية، ومحافظ التقنيات الحديثة.