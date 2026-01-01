ما هو نطاق .solutions؟

يُعد نطاق .solutions نطاقًا عامًا مناسبًا للشركات والمهنيين الذين يقدمون خدمات أو إجابات أو حلولًا للمشاكل. ويُستخدم على نطاق واسع من قِبل شركات الاستشارات ومزودي التكنولوجيا والمواقع التي تركز على الدعم.