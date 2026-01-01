ساعد الناس على حل مشاكلهم باستخدام نطاق .solutions
E£1,809/سنةE£199السنة الأولىللسنة الأولى
وفر 89%
حول دومين .solutions
نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .solutions
ما هو نطاق .solutions؟
يُعد نطاق .solutions نطاقًا عامًا مناسبًا للشركات والمهنيين الذين يقدمون خدمات أو إجابات أو حلولًا للمشاكل. ويُستخدم على نطاق واسع من قِبل شركات الاستشارات ومزودي التكنولوجيا والمواقع التي تركز على الدعم.
لمن يُناسب نطاق .solutions؟
يُناسب نطاق .solutions شركات الاستشارات والوكالات ومُزودي البرامج والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تُركز على حل مشاكل العملاء. فهو يُشير إلى خبرة في حل المشكلات لشركات الخدمات وأدوات البرمجيات كخدمة (SaaS) ومنصات الدعم.
لماذا تختار نطاق .solutions؟
يشير نطاق .solutions بوضوح إلى أنك تقدم حلولاً وخدمات لحل المشكلات، مما يساعد الزوار على إدراك قيمة خدماتك بسرعة. كما يدعم هذا النطاق اتساق علامتك التجارية عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع تطور أعمالك.
معلومات النطاق لـ .solutions
نطاق المستوى الأعلى
.solutions
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجاني
RegistrarLock
الدومينات المعرّبة IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
E£9.23
لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟
لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح
كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق
1. أضف اسم علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
2. اجعلها مختصرة
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
3. البساطة هي الأفضل
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
4. فكر في جمهورك
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
5. تصرف بسرعة
استكشف امتدادات النطاقات الأخرى
.com
المجال المفضل في العالم
.cloud
حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة
.shop
حوّل المتصفحين إلى مشترين
.io
النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة
.icu
أظهر لعملائك أنك تمارس أعمالك عبر الامتداد icu.
.info
عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً
.pro
أظهر للعالم ما تجيده
.online
عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الأسئلة الشائعة حول دومين solutions.
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs E£199 for the first year. After that, the renewal fee is E£1,809/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.